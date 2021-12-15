Fırında biberiyeli kuzu kol

Fırında kuzu kol özellikle kış mevsiminde ilk aklıma gelen yemeklerden biridir. Eti bir gün önceden biberiyeli & kekikli marinasyona bulayıp buzdolabına kaldırdığımda yemeğin ön hazırlıkları tamamlanmış olur. Sonrası fırının marifeti...

Ertesi gün döküm tencerede kapağı kapalı olarak kemikler etlerinden ayrılana kadar fırında kendi suyuyla yavaş yavaş pişer, sonrasında birkaç patatesi dibinde kalan suyuyla buluşturup patatesler pişene kadar tekrar fırınlarım.

Yılbaşı gecesi için yapacaksanız yanında buharda haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler, bol yeşillikli kış salatası ve kestaneli pilav ile menü olarak hazırlayabilirsiniz.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 2,5 saat

Malzemeler:

1,5 kg kemikli kuzu kol, kasabınızdan kemiklerini ayıklamadan 6 - 7 parçaya bölmesini isteyin.

10 diş sarımsak

3 - 4 dal biberiye

1 tepeleme yemek kaşığı kuru kekik

1 limon suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml

10 adet tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 - 4 adet orta boy patates

Yapılışı:

*Etleri yıkayıp geniş ve derin bir kaba alın.

*Marinasyon için; Sarımsak, biberiye, kuru kekik, limon suyu, zeytinyağı tane karabiber ve tuzu rondodan geçirin ve etlere iyice bulayın. Kabın üzerini sıkıca kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.

*Ertesi gün eti buzdolabından çıkartıp yarım saat oda ısısında bekletin. Eti marinasyonu ile birlikte ısıya dayanıklı döküm tencere veya fırın kabına geçirin. Döküm tencerede yapacaksanız tencerenin kapağını kapatın, fırın kabında pişirecekseniz etlerin üzerini fırın kağıdı ve folyo ile sıkıca kaplayın. Eti Fırına verip ısıyı 200 dereceye ayarlayın. 10 dakika sonra ısıyı 150 dereceye düşürerek 1 saat bu şekilde pişirin (bu arada patateslerin kabuklarını soyup yıkayarak her birini ikiye bölün). 1 saat sonunda kabı dikkatlice fırından çıkarıp patatesleri aralara yerleştirin. Fırın kabının üzerini tekrar kapatarak 1 saat daha pişirin. Bu süre sonunda kabın üzerini açıp etler kızarana kadar yaklaşık 20 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...