Fırında biberiyeli kuzu kol

Yılbaşı gibi özel günler için ziyafet yemeği olan biberiyeli, kekikli leziz kuzu kol... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Fırında biberiyeli kuzu kol
Yaşam
15 Aralık 2021 Çarşamba

Fırında kuzu kol özellikle kış mevsiminde ilk aklıma gelen yemeklerden biridir. Eti bir gün önceden biberiyeli & kekikli marinasyona bulayıp buzdolabına kaldırdığımda yemeğin ön hazırlıkları tamamlanmış olur. Sonrası fırının marifeti...


Ertesi gün döküm tencerede kapağı kapalı olarak kemikler etlerinden ayrılana kadar fırında kendi suyuyla yavaş yavaş pişer, sonrasında birkaç patatesi dibinde kalan suyuyla buluşturup patatesler pişene kadar tekrar fırınlarım.


Yılbaşı gecesi için yapacaksanız yanında buharda haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler, bol yeşillikli kış salatası ve kestaneli pilav ile menü olarak hazırlayabilirsiniz.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 2,5 saat


Malzemeler:

  • 1,5 kg kemikli kuzu kol, kasabınızdan kemiklerini ayıklamadan 6 - 7 parçaya bölmesini isteyin.

  • 10 diş sarımsak

  • 3 - 4 dal biberiye

  • 1 tepeleme yemek kaşığı kuru kekik

  • 1 limon suyu

  • Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml

  • 10 adet tane karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 - 4 adet orta boy patates




Yapılışı:

*Etleri yıkayıp geniş ve derin bir kaba alın.


*Marinasyon için; Sarımsak, biberiye, kuru kekik, limon suyu, zeytinyağı tane karabiber ve tuzu rondodan geçirin ve etlere iyice bulayın. Kabın üzerini sıkıca kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.


*Ertesi gün eti buzdolabından çıkartıp yarım saat oda ısısında bekletin. Eti marinasyonu ile birlikte ısıya dayanıklı döküm tencere veya fırın kabına geçirin. Döküm tencerede yapacaksanız tencerenin kapağını kapatın, fırın kabında pişirecekseniz etlerin üzerini fırın kağıdı ve folyo ile sıkıca kaplayın. Eti Fırına verip ısıyı 200 dereceye ayarlayın. 10 dakika sonra ısıyı 150 dereceye düşürerek 1 saat bu şekilde pişirin (bu arada patateslerin kabuklarını soyup yıkayarak her birini ikiye bölün). 1 saat sonunda kabı dikkatlice fırından çıkarıp patatesleri aralara yerleştirin. Fırın kabının üzerini tekrar kapatarak 1 saat daha pişirin. Bu süre sonunda kabın üzerini açıp etler kızarana kadar yaklaşık 20 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.