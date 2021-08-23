Fırın poşetinde pratik sebzeli köfte

Öncelikli bir not:

Köfteleri önceden fazla miktarda hazırlayıp dondurucuda saklamıştım, bu yemekte kullandığım miktarının tarifini aşağıda yazdım, sizler de damak tadınıza göre köfteleri dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 1 saat

Köfte malzemeleri:

500 gr köftelik kıyma

1/2 çay bardağı galeta unu

1 büyük kuru soğan, rendelenmiş

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1/2 çay kaşığı karbonat

7-8 dal maydanoz, ince doğranmış

1 çay kaşığı tuz

Sebze malzemeleri:

3 patlıcan

2 sakız kabağı

2 kapya biber

2 köy biberi

5 diş sarımsak

1 mor soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay k karabiber

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Köftelik malzemeleri geniş bir kaba alarak iyice yoğurun. Kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayarak hafifçe yassılaştırın. Sebzeleri hazırlayana kadar köfteleri buzdolabında dinlendirin.

*Patlıcanları iri küpler halinde doğrayarak 1 tatlı kaşığı tuz eklenmiş suda 20 dakika kadar bekletin. Bu arada diğer sebzeleri yıkayıp iri küpler halinde doğrayın. Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp sudan geçirerek diğer sebzelere ilave edin. Zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip harmanlayın.

*Büyük boy fırın poşetine 1 tatlı kaşığı un serpin, sebzeleri poşete aktarın, üzerlerine köfteleri yerleştirin. Poşetin ucunu üzerindeki talimata göre kapatıp minik delikler açarak 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...