Eylül... Şiir aşk hazan bağ bozumu…

+ Sonra Oku
Eylül... Şiir aşk hazan bağ bozumu…
Bütün Yazıları

"Ben yaz mevsimiyim" derim hep.. Ve yaz mevsimini "gençlik çağına" benzetirim... Gençlik de "yaz" gibi deli doludur, aymazlıktır, neşedir, umuttur....Ve her güzel şeyin çabuk bitmesi gibi o güneşli yaz günleri de, gençlik yılları da göz açıp kapayıncaya kadar yitip gider... İşte yine bir yaz mevsiminin son ayı da bitti.

 

Geldik sonbahara... Sonbahar Eylül demek.. Hani şu şairlerin şiirlerinde ilham aldığı, edebiyatımıza konu olan hüzün ayı Eylül. Yitip giden, biten, özlenen aşklara bol bol şiirler yazdıran, kırık kalp çekmecesinden tozlu anıları çıkartan, hazan ayı, güz ayı, bağ bozumu, hasat ayı "canım Eylül". Ilık sonbahar havasının hüküm sürdüğü Eylül...Hem bitiş, hem başlangıçtır Eylül. Yaza elveda derken, kendine "merhaba" demektir. İçe dönmek, yalnızlığa yürümek, sessiz ağlayışlar, şiirler, dizeler, kitap sayfalarıdır Eylül...Sararan yaprakların dallardan kopuşu, tablo gibi manzaraya dönüşüdür Eylül'ün sarı rengi...Sarı Eylül'e özgüdür...Eylül sadece bir "ay" değil, ruhuyla başlı başına bir mevsimdir...

 

Peki hep gözü yaşlı mıdır Eylül'ün? Asla... Berekettir Eylül ve çalışkandır. Bir telaş başlar doğada Eylül'de... Tabiattaki bütün canlılar da insanlar gibi kışa hazırlık yapar bu ay. Karıncalar yuvalarını hazırlar. Çiftçiler ekinlerini toplar, kışlık yiyeceklere hazırlık başlar. Bilginin, eğitim-öğretimin başladığı aydır. Meşhur Eylül sıcakları vardır bir de...Kendi güzelliğini bilmesine rağmen yazın gidişine Eylül de kıyamaz. Kışın kasveti gelmeden son güneşleri yakalar insanların umudunu diri tutmak için... Nice nice mısralar vardır Eylül'e yazılmış, Eylül'de yazılmış...

 

İşte Cemal Süreya'nın dediği gibi; Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla; Eylül'ü konuşalım... Şiir tadında bir ay olsun...

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Nuh’un gemisi gelse beni almaz
Nuh’un gemisi gelse beni almaz
Uyku rutini ve kanguruda uyutma
Uyku rutini ve kanguruda uyutma
Ne zaman ki “oldun” o zaman doğur
Ne zaman ki “oldun” o zaman doğur
Evlilik ve birleşen aileler
Evlilik ve birleşen aileler
Ve vazgeçtiklerimiz...
Ve vazgeçtiklerimiz...
Takılmayınız
Takılmayınız
Annenin her bildiği doğru olmayabilir
Annenin her bildiği doğru olmayabilir
Egosu tavan yapmış insanlar
Egosu tavan yapmış insanlar

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X