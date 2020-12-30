Exxen ne zaman açılacak? Exxen'de hangi projeler yer alacak?

Acun Ilıcalı'nın kurduğu 1 Ocak'ta faaliyete geçecek yeni dijital içerik platformu Exxen'in ilk projeleri belli oldu. Ayrıca Ilıcalı, Exxen'in ilk bir hafta ücretsiz olacağını ve sonrasında gelecek ücretlendirmenin herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olacağını söyledi.

Gelin yeni projelere bakalım!

Şeref Bey

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yapacağı dizinin kadrosunda Haluk Bilginer, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi başarılı oyuncuların var ve dizi 10 bölümden oluşacak.

Konuşanlar

YouTube platformunda "Konuşanlar" adlı programıyla ün kazanan Hasan Can Kaya, programına Exxen'de devam edecek.

Gibi

Gibi, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın yer aldığı bir komedi dizisi olacak.

Tolgshow Filtresiz

Herkesin severek izlediği Tolga Çevik'in sunduğu "Tolgshow", filtresiz olarak Exxen'de yer alacak.

Sihirli Annem

Bir neslin severek izlediği "Sihirli Annem" dizisi de yeni kadrosuyla karşımıza geliyor.

Zeynep Bastık ve Konukları

Zeynep Bastık'ın sunacağı ve ünlü isimleri konuk alacağı bir müzik programı olacak.

Kirli Çamaşırlar

YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağı bir eğlence programı olacak.

Enis Arıkan

Başarılı oyuncu Enis Arıkan, bir talk show programıyla karşımızda olacak.

Garaj

Araba tutkunlarına yönelik bir program olacak "Garaj"ı Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak sunacak.

Akıl Oyunları

Bilim ve illüzyonun buluşacağı "Akıl Oyunları" programını Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü beraber sunacak.

Öğrenci Evi

Aynı evde yaşayan bir grup öğrencinin yaşamını konu alan gençlik dizisi de Exxen'de yer alacak.

MasterChef Junior

Ünlü yarışma programı MasterChef'in çocuklara yönelik olanı "MasterChef Junior" Exxen'de yer alacak.

Kral Şakir

Çocukların severek izlediği çizgifilm "Kral Şakir" de Exxen'de yer alacak projeler arasında.

Katarsis

YouTube'da başlayan ve Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programı da Exxen'de yer alacak.

Yetiş Zeynep

Başrolünde Aslı Bekiroğlu'nun olacağı "Yetiş Zeynep" dizisinde, üniversite öğrencisi olan Zeynep'in 6 çocukla olan maceraları anlatılacak.

Ayaktenis

Survivor'da sevilen oyunlardan olan ayak tenisi maçları ünlü isimlerle Exxen'de yer alacak.

Vahşi Şeyler

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncuların yer alacağı yeni bir dizi olacak.

O Adam Oldun Mu?

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunacağı programda sıradaki yeni YouTuber aranacak.

Fight Club

11 dövüşçünün bir evde yaşayacağı ve yarışmaların düzenleneceği program da Exxen'de yer alacak.

Nasıl Zayıflarım?

Bu programda Çağan Atakan Arslan, Şef Türev Uludağ'a zayıflaması için yol gösterecek.

Astrolojik Şifreler

Hande Kazanova ve Dinçer Güner bu programda astrolojiye dair her şeyi konuşacak, tartışacaklar.

Sürprizimiz Var

Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron bu programda insanları hayallerine kavuşturacak.

Buraların Yabancısıyız

Cahby Han, Joel Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery bir araya geliyor ve Türkiye'yi şehir şehir geziyor.

Şanslı mı Şanssız mı?

Orkun Işıtmak'ın sunacağı programda sıra dışı özelliklere sahip insanlar konuk olacak.

Hükümsüz

"Hükümsüz" adlı dizide Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu ve Alican Yücesoy yer alacak.

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

Platformda sevimli dostlarımızın da yer aldığı bir program olacak.

Kaçış

YouTuber Alper Rende ve 10 yarışmacı aksiyon dolu maceralara atılacak.

Sesli Güldüm

Ezo Sunal ve çocukların yer alacağı skeçlerin oynanacağı bir tiyatro programı da Exxen'de yer alacak.