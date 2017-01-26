Kocanızın annesi olduğunuza dair 9 işaret

Metabolizmaları farklı çalışır, erkeğin daha fazla yediği doğrudur. Tabağına bir kepçe daha fazla koymanız anlaşılır. Ama kocanızın tabağındakini sizden önce bitirdiği her sefer, kendi yediğinizden onun tabağına nakletmeniz normal değil.
Herkesin şefkate ihtiyacı vardır. Ancak erkeğe yetişkin gibi değil de oğlanmış gibi davranmayı alışkanlık haline getirdiğinizde, o da sizde anne şefkati arar hale gelecektir. Mesela saçlarını, yüzünü bedeninin diğer bölgelerinden fazla okşadığınızda...
Seyahate çıkacak, memlekete gidecek vs... Gittiği yerde neye ihtiyacı olacağını bilmiyor mu? Pantolon, gömlek, iç çamaşırı, diş fırçası, macunu... Onun ihtiyaçlarını düşünmeyi ona bırakmazsanız onun işlerini siz yaparsınız ve kocanız sizi farkında bile olmadan “anne” olarak kodlar.
Çocuklukları ve ergenlikleri süresince annelerinden en sık duyduğu söz. Repliği tekrarlamanıza sizce gerek var mı?
İş beğenmediği için uzun süredir işsiz olan erkeğin cebine harçlık koyarsanız, sizi sadece annesi değil babası yerine de koyar.
Eğer hasta değilse ona bu soruyu sormayın. Düşün bakalım bunu ona en çok soran kimdi? Annesi!
Sallanan düğmesini, sökülen pantolonunu bırakın kendisi diksin. Elinde iğne iplik onun giysisini sizden önce tamir eden son kişi annesiydi!
Şartlar ne olursa olsun önce kendinizle ilgilenin. Ev işlerinden, işten güçten aynaya bakamayan, evde dizleri iz yapmış lekeli pijamayla ya da sabahlıkla gezen kadının anımsatacağı tek kişi annesidir.
Çocuk bakımı, çocuk eğitimi, çocuğun okulu, öğretmeni, ödevi, arkadaşları, doğum günü partisi... Arada farklı konularda görüş alışverişinde bulunmazsanız, ona kendini çocuklarına adayan annesini hatırlatırsınız. Onu size baktığında başka kişiyi göremez hale getirirsiniz.
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