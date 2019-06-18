Uzmanlara göre bir evliliğin uzun süreli olmayacağını gösteren 8 işaret

Hepimizin 'kötü evlilik' tanımına dair bir fikri vardır. Ama boşanma avukatlarını bu konunun uzmanı olarak kabul edebiliriz.

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Evliliğin kısa ömürlü olacağını gösteren işaretler

İlişkilere dair en iyi tavsiyeler için boşanma avukatlarına güvenin. Ne de olsa her gün, çiftlerin ayrılmalarına sebep olan dramları en ön sıradan izliyorlar. Bu amaç doğrultusunda, boşanma avukatlarından, bir çiftin boşanma ihtimalini gösteren en açık işaretlerin neler olduğu konusunda tavsiyeler istedik.

 

1- Tepkilerini, tepkisiz kalarak gösteriyorlar

Bir çiftin atıştıktan sonra sessiz kalarak tepki göstermesi, kötü bir işarettir. Evet, kavga etmek, ilişki açısından sağlıklıdır; ancak kavgalar, düzenli olarak ciddiye biniyorsa ve sonunda taraflar sessizliğe bürünüyorsa, bu durum, uzun vadede zararlıdır.

 

2- Seks hayatları durgun

Bu, tabii ki gayet açık. İnsanlar, seks olmadan da yaşayabilirler; ancak bizler, yaşayan canlılarız ve seks, doğal bir arzudur. Evet, seks olmadan ayakta kalmayı başaran ilişkiler var; ancak boşanma avukatlarının, müşterilerinden yıllardır seks yapmadıklarını duymaları alışılmamış bir durum değil.

 

3- Ortak noktaları çok az

Evet, zıt kutuplar birbirini çeker; ancak aşık olduğunuz özelliklerin evliliğinizi ayakta tutacağını farz etmeyin. Örneğin, bir taraf dışadönük karakteri ile sabahın ilk ışıklarına dek dışarıda eğlenmeyi seviyorken, diğer taraf akşam 19:00’da ılık bir banyo yaptıktan sonra oturup kitap okumaktan hoşlanıyorsa, bu çiftin, hayat tarzlarındaki bu uzaklıkla uzun süreli olması imkansız.

 

EVLENMEDEN ÖNCE SORULACAK SORULAR NELERDİR?

 

4- Kariyerleri, her zaman aileden önce geliyor

Bir partnerin, kariyerini, ilişki de dahil olmak üzere her şeyden önce tutması, büyük bir sorundur. Kişiler, evlilikten önce belirli konularda anlaşmış olsalar da sonuç değişmez genelde. Bir taraf kariyer hedeflerini ilişkisinden önde tuttuğunda, en güçlü ilişkiler bile zamanla çürümeye mahkumdur.

 

5- Birbirlerini aşağılıyorlar

Göz devirme, küçümseme, aşağılama gibi davranışlar, ilişkinin zamanla tükeneceğinin belirtisidir. Mutlu bir evlilik, farklılıkları, diğer tarafın aptal olduğunun işareti olarak algılamakla değil, karşılıklı saygı çerçevesinde elde edilebilir. 

 

6- Birbirlerinin sevgi dillerine saygı duymuyorlar

Partnerin sevgi dilini bilmek –karşı tarafın sevgiyi hangi yollarla hissedebildiğinin farkında olmak – uzun bir evlilik için elzemdir. Çiftler birbirlerini sevseler de sevgi dilleri farklı olduğunda, sevildiklerini hissedemeyebilirler. Örneğin, bir taraf sevgisini yardım ederek ya da hediyeler alarak gösteriyor, ama diğer taraf sevgiyi sözlü bir şekilde, dokunularak ya da birlikte zaman geçirerek alıyorsa, sevgi tam olarak ifade edilemeyebilir.

 

BOŞANMAYA KARAR VERMEK

 

7- Harcamaları konusunda dürüst değiller

Evlilik, bir ortaklıktır ve taraflar, ailenin maddi konuları açısından birbirlerine güvenebilmelidirler. Gelirler ayrıldığında, her iki tarafın da harcamayı abartması kolaydır. Bir çift, ayrı ya da ortak hesaplar tutabilir; ancak paranın nasıl harcandığı ya da biriktirildiği konusunda transparanlık olmadığında, ev alma, emeklilik gibi finansal hedefler koymak ya da bu hedeflere ulaşmak, neredeyse imkansızdır.

 

8- Asla kavga etmiyorlar

Birçok insan, gerçeği örtbas ederek ya da akıllarına takılan bir şeyi görmezden gelerek, sıkıntılı durumlardan uzak kalmaya çalışıyor. Bu durum sonunda dargınlık getiriyor. Karşınızdaki insan, sizin en iyi arkadaşınız, sırdaşınız ve sevgiliniz. Ona her şeyi söyleyebilmeniz gerekiyor. Evlilik bağını yok etmeden, birbirinizin yorumlarını kabul edebilmeniz gerekiyor.

 

Mutlu ve uzun soluklu bir evlilik için 13 basit numara
+13
Kibar olun
Tercih edebileceğiniz her durumda tavrınızı kibarlıktan yana koyun. Eşinize de en az yeni çıkmaya başladığınız bir yabancı kadar saygılı olmalısınız.

 

Bu yazı huffingtonpost.com'da yayınlanmıştır

 

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