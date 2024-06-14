Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, bayramda hem serinlemek hem de formunu korumak isteyenler için, yağ yakan ve ödem atan bu özel limonata tarifini paylaştı.

Sağlıklı limonata nasıl yapılır?
Sağlık
Giriş: 14 Haziran 2024 14:08 Güncelleme: 14 Haziran 2024 14:08
ABONE OL

Bayram ziyaretleri ve sofraları her zaman özel ve keyifli anlarla dolu olur. Ancak bu güzel günlerin sonunda bazen fazla yemek ve tatlı tüketimi kaçınılmaz hale geliyor. Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, bayramda formunu korumak isteyenlerin tüketebileceği, yağ yakan ve ödem atan özel limonatanın hem sağlıklı hem de serinletici olduğunu belirtti. Bu limonatanın, bayram boyunca fazla yemek tüketiminden kaynaklanan ödem ve şişkinlik problemlerine karşı da etkili bir çözüm olacağını sözlerine ekleyen Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, “Hem lezzetli hem de sağlıklı bu tarifle bayram sofralarında fark yaratarak, misafirlere ferahlatıcı bir ikram sunulabilecek. Bayram sonrası da yaz mevsimi süresince tüketmek faydalı olacaktır.” dedi.


Bayram limonatası tarifi:

Limonata için malzemeler:

- 1 adet taze zencefil (yaklaşık 2-3 cm, rendelenmiş)

- 2 adet limon (taze sıkılmış)

- 1 su bardağı ananas (küçük parçalar halinde doğranmış)

- Birkaç dal taze nane

- 1 litre su


Limonata hazırlanışı:

1- Zencefil ve limon: Bir kaba rendelenmiş zencefili ve taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Zencefilin acımsı tadı ve limonun ferahlatıcı aroması limonatamıza hem lezzet katacak hem de metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekleyecektir.


2- Ananas ve Nane: Küçük doğranmış ananas parçalarını ve birkaç dal taze nane yaprağını kaba ilave edin. Ananas, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için vücudunuzun arınmasına yardımcı olacak. Nane ise ferahlatıcı etkisiyle limonatayı daha da serinletici hale getirecek.


3- Su: 1 litre suyu kaba ekleyin ve karışımı iyice karıştırın. Tüm malzemelerin aromalarının birbirine geçmesi için limonatanızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.


4- Servis: Soğuk olarak servis edin. Dilerseniz servis ederken bardakları taze nane yaprakları ve limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz.


Faydaları:

- Zencefil: Metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır.

- Limon: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, C vitamini deposudur.

- Ananas: Yağ yakımını destekler ve vücudun su tutmasını engeller.

- Nane: Sindirim sistemini rahatlatır ve ferahlık verir.

- Su: Vücudun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlar.


Aşırı sıcaklara özel sağlıklı içecekler
Aşırı sıcaklara özel sağlıklı içecekler


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.