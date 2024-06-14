Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Bayram ziyaretleri ve sofraları her zaman özel ve keyifli anlarla dolu olur. Ancak bu güzel günlerin sonunda bazen fazla yemek ve tatlı tüketimi kaçınılmaz hale geliyor. Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, bayramda formunu korumak isteyenlerin tüketebileceği, yağ yakan ve ödem atan özel limonatanın hem sağlıklı hem de serinletici olduğunu belirtti. Bu limonatanın, bayram boyunca fazla yemek tüketiminden kaynaklanan ödem ve şişkinlik problemlerine karşı da etkili bir çözüm olacağını sözlerine ekleyen Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit, “Hem lezzetli hem de sağlıklı bu tarifle bayram sofralarında fark yaratarak, misafirlere ferahlatıcı bir ikram sunulabilecek. Bayram sonrası da yaz mevsimi süresince tüketmek faydalı olacaktır.” dedi.

Bayram limonatası tarifi:

Limonata için malzemeler:

- 1 adet taze zencefil (yaklaşık 2-3 cm, rendelenmiş)

- 2 adet limon (taze sıkılmış)

- 1 su bardağı ananas (küçük parçalar halinde doğranmış)

- Birkaç dal taze nane

- 1 litre su

Limonata hazırlanışı:

1- Zencefil ve limon: Bir kaba rendelenmiş zencefili ve taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Zencefilin acımsı tadı ve limonun ferahlatıcı aroması limonatamıza hem lezzet katacak hem de metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını destekleyecektir.

2- Ananas ve Nane: Küçük doğranmış ananas parçalarını ve birkaç dal taze nane yaprağını kaba ilave edin. Ananas, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için vücudunuzun arınmasına yardımcı olacak. Nane ise ferahlatıcı etkisiyle limonatayı daha da serinletici hale getirecek.

3- Su: 1 litre suyu kaba ekleyin ve karışımı iyice karıştırın. Tüm malzemelerin aromalarının birbirine geçmesi için limonatanızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

4- Servis: Soğuk olarak servis edin. Dilerseniz servis ederken bardakları taze nane yaprakları ve limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

Faydaları:

- Zencefil: Metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır.

- Limon: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, C vitamini deposudur.

- Ananas: Yağ yakımını destekler ve vücudun su tutmasını engeller.

- Nane: Sindirim sistemini rahatlatır ve ferahlık verir.

- Su: Vücudun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlar.