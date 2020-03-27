Evliliklerde doğru iletişim kurmak

İletişim becerisi, uzun ve mutlu bir evlilik için oldukça önemlidir.

Sağlıklı bir iletişim için ilk adım beklentilerinizi yönetmek olmalıdır. Yeni evlilerde taraflar genellikle birbirlerinin akıllarının okunmasını beklerler ve zihin okumak rasyonel bir beklenti değildir. İnsanlara nasıl hissettiğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu ve ne istediğinizi bizzat kendiniz söylemelisiniz.

Eşiniz, sırf evlendiğiniz için farklı bir insana dönüşmeyecektir. “İnsanlar evlendikten sonra eşlerinin değişeceğini ve kendi istedikleri gibi bir insana dönüşeceklerini düşünme eğilimindedir” diyor Psikolog Nora J. Baladerian. Bir kez eşinizin aklınızdan geçenleri okuyamayacağını ve evlendikten sonra değişmeyeceğini kabul ettikten sonra, sıradan gelen her şeyi tartışmaya başlayabilirsiniz.

Kocanızın ev işlerine daha çok yardımcı olmasını diliyor olabilirsiniz ya da artık çocuk istediğinizi düşünüyor ama karınızın da buna hazır olup olmadığını bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuları aranızda konuşmadan önce diyalog esnasında ‘savunmaya geçmemeniz, kırıcı olmamanız ya da sinirlenmemeniz’ gerektiğini aklınıza iyice yerleştirin. Sonra da:

Tüm dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın

İyi bir iletişim kurmaya çalışırken dikkatinizin dağılmaması oldukça önemli, televizyon ve telefonları kapatmakla başlayabilirsiniz…

Dinlemeyi öğrenin

İyi iletişim kurmak için inanılanın aksine sadece iyi konuşmayı bilmek yetmez, dinlemeyi de öğrenmelisiniz. Hatta konuştuğunuzdan daha çok dinleyebilmelisiniz. Üstelik dinlemek sadece duymak demek değil, söylenilenlere dikkatinizi vermek ve anlamak demektir. Doktor Baladerian’a göre, bunu öğrenmenin en iyi yollarından biri eşinizi en az beş dakika boyunca hiç bölmeden dinlemek ve bitirdiğinde söylediklerini tekrar etmek olabilir. Sonrasında, eğer gerekli ise sizi düzeltmeli ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmalıdır. Gerçekten anlatmak istediğini anladığınıza emin olana kadar kendini ifade etmesine izin vermelisiniz. Sonra yer değiştirerek, dinleyen taraf konuşan olmalı ve egzersiz yinelenmelidir.

Karşınızdaki insanın duygularını düşünün

“İnsan kendini karşısındakinin yerine koyabilmeli” diyor Psikolog Sandra Levy Ceren ve ekliyor her ilişkiye öğrenilen bir deneyim olarak bakılmalıdır. Birbirinizi hala tanıma aşamasındasınız ve iki tarafın da farklı altyapıları, deneyimleri, değerleri ve beklentileri olabilir. Eşiniz otomatik olarak ihtiyaçlarınızı karşılamadığında sinirlenmek ya da hayal kırıklığına uğramak yerine, onu anlamaya çalışmalısınız. Bunu yazılı olarak yapmak daha kolay olabilir. Objektif davranabilecek üçüncü bir şahsın farklılıklarınızı ortaya koymak ve birbirinizi anlamak için size yardımcı olabileceğini söylüyor Psikolog Ceren. Ve her ne kadar öyle olabileceklerini iddia etseler de aile bireyleri ya da arkadaşlar arasından seçilecek biri objektif olamayacaktır. Bir uzmana danışmak sizin için en faydalı yönelim olabilir.

Zor konularla başa çıkmak için bir plan oluşturun

Evlilikler zaman zaman zor dönemler geçirir. Bazen doğurganlık, aile büyükleri, para ya da ölüm gibi konular hakkında konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Baladerian, zor başlıklar altında şekillenecek diyaloglar için şu tarz bir açılış cümlesi öneriyor: “Sana bir şey söylemem lazım ama sinirlenmenden korkuyorum. Yine de sana bunu söyleyebildiğim için benimle gurur duymanı ümit ediyorum.”

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