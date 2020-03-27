Evliliklerde doğru iletişim kurmak

İletişim becerisi, uzun ve mutlu bir evlilik için oldukça önemlidir.

+ Sonra Oku
Evliliklerde doğru iletişim kurmak

Sağlıklı bir iletişim için ilk adım beklentilerinizi yönetmek olmalıdır. Yeni evlilerde taraflar genellikle birbirlerinin akıllarının okunmasını beklerler ve zihin okumak rasyonel bir beklenti değildir. İnsanlara nasıl hissettiğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu ve ne istediğinizi bizzat kendiniz söylemelisiniz.

 

Eşiniz, sırf evlendiğiniz için farklı bir insana dönüşmeyecektir. “İnsanlar evlendikten sonra eşlerinin değişeceğini ve kendi istedikleri gibi bir insana dönüşeceklerini düşünme eğilimindedir” diyor Psikolog Nora J. Baladerian. Bir kez eşinizin aklınızdan geçenleri okuyamayacağını ve evlendikten sonra değişmeyeceğini kabul ettikten sonra, sıradan gelen her şeyi tartışmaya başlayabilirsiniz.

 

Kocanızın ev işlerine daha çok yardımcı olmasını diliyor olabilirsiniz ya da artık çocuk istediğinizi düşünüyor ama karınızın da buna hazır olup olmadığını bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuları aranızda konuşmadan önce diyalog esnasında ‘savunmaya geçmemeniz, kırıcı olmamanız ya da sinirlenmemeniz’ gerektiğini aklınıza iyice yerleştirin. Sonra da:

 

Tüm dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın

İyi bir iletişim kurmaya çalışırken dikkatinizin dağılmaması oldukça önemli, televizyon ve telefonları kapatmakla başlayabilirsiniz…

 

Dinlemeyi öğrenin

İyi iletişim kurmak için inanılanın aksine sadece iyi konuşmayı bilmek yetmez, dinlemeyi de öğrenmelisiniz. Hatta konuştuğunuzdan daha çok dinleyebilmelisiniz. Üstelik dinlemek sadece duymak demek değil, söylenilenlere dikkatinizi vermek ve anlamak demektir. Doktor Baladerian’a göre, bunu öğrenmenin en iyi yollarından biri eşinizi en az beş dakika boyunca hiç bölmeden dinlemek ve bitirdiğinde söylediklerini tekrar etmek olabilir.  Sonrasında, eğer gerekli ise sizi düzeltmeli ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmalıdır. Gerçekten anlatmak istediğini anladığınıza emin olana kadar kendini ifade etmesine izin vermelisiniz. Sonra yer değiştirerek, dinleyen taraf konuşan olmalı ve egzersiz yinelenmelidir.

 

EVLİLİKTE UYUM NASIL YAKALANIR?

 

Karşınızdaki insanın duygularını düşünün

“İnsan kendini karşısındakinin yerine koyabilmeli” diyor Psikolog Sandra Levy Ceren ve ekliyor her ilişkiye öğrenilen bir deneyim olarak bakılmalıdır. Birbirinizi hala tanıma aşamasındasınız ve iki tarafın da farklı altyapıları, deneyimleri, değerleri ve beklentileri olabilir. Eşiniz otomatik olarak ihtiyaçlarınızı karşılamadığında sinirlenmek ya da hayal kırıklığına uğramak yerine, onu anlamaya çalışmalısınız. Bunu yazılı olarak yapmak daha kolay olabilir. Objektif davranabilecek üçüncü bir şahsın farklılıklarınızı ortaya koymak ve birbirinizi anlamak için size yardımcı olabileceğini söylüyor Psikolog Ceren. Ve her ne kadar öyle olabileceklerini iddia etseler de aile bireyleri ya da arkadaşlar arasından seçilecek biri objektif olamayacaktır. Bir uzmana danışmak sizin için en faydalı yönelim olabilir.

 

Zor konularla başa çıkmak için bir plan oluşturun

Evlilikler zaman zaman zor dönemler geçirir. Bazen doğurganlık, aile büyükleri, para ya da ölüm gibi konular hakkında konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Baladerian, zor başlıklar altında şekillenecek diyaloglar için şu tarz bir açılış cümlesi öneriyor: “Sana bir şey söylemem lazım ama sinirlenmenden korkuyorum. Yine de sana bunu söyleyebildiğim için benimle gurur duymanı ümit ediyorum.”

 

EVLİLİK HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

 

Aşkı anlatan illüstrasyonlar
+21
Bazen aşkı basit şeylerde bulabiliriz. Mesela sabahları mutfakta birlikte hazırlayacağımız pratik bir kahvaltıda...  

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Eşimin yaklaşımından dolayı artık kendimi...
Eşimin yaklaşımından dolayı artık kendimi...
Sevgilisi beni aradı eşimle 2 yıldır birliktelermiş
Sevgilisi beni aradı eşimle 2 yıldır birliktelermiş
Uzun evliliklerin sırları...
Uzun evliliklerin sırları...
Evde duygusal şiddet -2
Evde duygusal şiddet -2
Evliliğinizi güzelleştirmenin 10 yolu
Evliliğinizi güzelleştirmenin 10 yolu
Evde duygusal şiddet
Evde duygusal şiddet
Kadınların yeni gözdesi: Siyah pırlanta
Kadınların yeni gözdesi: Siyah pırlanta

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

  • Arvigo masajı nedir?
    Arvigo masajı nedir?

    Süresi : 03:37 İzlenme : 300

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X