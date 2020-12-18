Evde meme kanseri taraması

2005 yılından beri yaşamı daha iyi hale getitmeye, iyileştirmeye teşvik amacıyla yapılan James Dyon Ödülü Yarışması'nın 2020 yılı Uluslararası kategorisinin kazananı belli oldu. Şimdiye kadar yaptığı yarışmalarla 250 farklı icat desteklendi. 2020 yılının büyük ödülü ise evde meme kanseri teşhisi yapabilen "The Blue Box" isimli cihaza verildi.

"The Blue Box"ın mucidi Judith Giró Benet'in hikayesi annesinin meme kanseri teşhis süreciyle ortaya çıkıyor. Meme kanseri tarama süreci genelde ağrılı ve maliyetli sürüyor ve Benet bu duruma daha az cerrahi işlemli ve erişimi kolay bir cihaz üretmeye karar veriyor. "The Blue Box" isimli cihaz, meme kanserinin erken teşhisi için idrar örneği ve yapay zeka algoritması kullanıyor. Meme kanseri taramasının ağrılı ve maliyetli sürecinden dolayı kadınların %40'ının genel meme kanseri taramalarını atladıkları tespit edilmiş ve artık bu cihaz sayesinde kadınlar evde düzenli olarak meme kanseri taramasını rahatlıkla yapabilecekler.

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