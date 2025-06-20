Evde doğal meme ucu merhemi nasıl hazırlanır? 

Emzirme döneminde meme ucunda hassasiyet, çatlak ya da kuruluk sık görülen sorunlardan biri. Neyse ki doğal malzemelerle evde hazırlanabilecek, hem onarıcı hem de güvenli bir krem var.

Evde doğal meme ucu merhemi nasıl hazırlanır? 
Hamilelik
Giriş: 20 Haziran 2025 22:14 Güncelleme: 20 Haziran 2025 22:16
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Emzirme döneminde en sık rastlanan sorunlardan biri de meme ucu çatlakları, tahriş ya da ciltte kuruluk olabiliyor. Meme ucundaki hassasiyet, yalnızca emzirme konforunu değil, bazen emzirmeyi sürdürme isteğini bile etkileyebiliyor.


Piyasadaki birçok ürün hızlı rahatlama sunsa da, içeriklerindeki katkı maddeleri ve kimyasallar nedeniyle emziren anneler çekimser kalabiliyor. Üstelik bazı ürünleri her emzirmeden önce silmek ya da temizlemek gerekebiliyor. Sade malzemelerle hazırlanan bir merhem, hem ciltle uyumlu hem de bebeğiniz için güvenli olabilir.


Aynısefa (calendula) gibi iyileştirici bitkilerle yapılan bu tarif, cildi yatıştırma ve onarma konusunda oldukça etkili. Hindistan cevizi yağı ve shea yağı gibi doğal yağlar ise cildi beslerken enfeksiyona karşı da koruyucu etki sağlayabiliyor.


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Doğal meme ucu merhemi tarifi

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş aynısefa çiçeğini
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile
  • İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı shea yağı ve
  • 1 tatlı kaşığı kadar balmumu ile karıştırarak doğal bir bakım kremi elde edebilirsiniz.

Kurutulmuş çiçekleri hindistan cevizi yağıyla birlikte cam bir kavanozda birleştirin. Kavanozu sıcak su dolu bir tencereye oturtarak benmari usulü 15-20 dakika kadar ısıtın.

Bitkilerin yağa rengini ve özünü vermesi yeterlidir.

Shea yağı ve balmumu da bu aşamada eklenebilir. Ardından karışımı süzün ve küçük, kapaklı bir cam kavanoza aktarın. Oda sıcaklığında donmasını bekleyin.


Doğal meme ucu kremi nasıl kullanılır?

Emzirmeden önce veya sonra, temiz ellerle az bir miktar balmı meme ucuna nazikçe sürebilirsiniz. Silinmeden de emzirilebilir çünkü içeriğinde bebeğe zararlı hiçbir bileşen bulunmaz. Eğer hassasiyet varsa, kullanmadan önce küçük bir bölgede deneme yapmakta fayda var.


Bu tarif yalnızca emzirme döneminde değil, kuruyan dudaklar, dirsekler veya eller gibi cilt bölgelerinde de doğal bir bakım ürünü olarak kullanılabilir. Su içermediği için serin ve karanlık bir ortamda 6 ay kadar bozulmadan saklanabilir. Her kullanımdan önce gözle kontrol etmek, karışımda topaklanma ya da kötü bir koku olup olmadığını anlamak açısından önemli.



Kaynak: Katie Wells. "DIY Nipple Cream for Breastfeeding". Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/motherhood/nursing-balm-nipple-cream/. (30.05.2024).


Emzirmek memeyi nasıl etkiler?
Emzirmek memeyi nasıl etkiler?


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