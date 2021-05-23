Eurovision şarkı yarışması bu yıl 65. kez düzenlendi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşen yarışmaya 39 ülke katıldı. Geçtiğimiz yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen yarışmaya bu sene sadece son 24 saat içinde COVID negatif test sonucu alabilen seyirciler kabul edildi. Bu nedenle yarışmanın düzenlendiği salonun yalnızca yüzde 20'si doluydu.

'Eurovision Song contest' Youtube hesabından canlı olarak izlenilebilen yarışmada 26 ülke finale kaldı. Bu ülkeler Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino'ydu.

Eurovision 2021 kazananı kim oldu?

45 ülkeden canlı olarak izlenen 65. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı 524 puan alarak 'Zitti E Buoni' şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin Rock grubu oldu. "Voila" şarkısıyla Fransa'yı temsil eden Barbara Pravi 499 puan alarak ikinciliği, 'Tout l'Univers' şarkısı ile İsviçre'yi temsil eden Gjon's Tears da 432 puan alarak üçüncülüğü elde etti. 'Matta Hari' isimli şarkısıyla Azerbaycan'ı temsil eden Efendi ise 65 puan alarak 20. oldu.