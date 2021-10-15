Eski sevgilimle beraber çalıştığımı söylemeli miyim?

Merhaba ben kafası karışmış, ne yapacağını şaşırmış biri olarak biraz daha dert anlatmaya biraz da tavsiye almaya geldim.

Eski sevgilimle beraber çalıştığımı söylemeli miyim?
İlişki
15 Ekim 2021 Cuma

Olay şu ki ben evli bir kadınım eşimle aramızda bir problem yok, onu seviyorum, o beni seviyor. Yaklaşık 1 yıla yakın bir süredir evliyiz, öncesinde de yine 1 yıla yakın bir süredir beraberdik ve şu ana kadar hiç büyük bir tartışma yaşamadık. Buna sevinsem de bu durum bir şey olduğunda ne yapacağını kestirememe yol açıyordu ki bir şey oldu.


Evlenmeden önce yine 1 buçuk yıl kadar süren bir ilişkim oldu, bir süre yalnızdım, sonra eşimle tanıştım. Eşimle ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştığım için eski sevgilimden haberi var. Bunu hiçbir zaman büyük bir problem haline getirmedi fakat hiçbir zaman da şimdiki kadar eski sevgilimle muhatap olmam gerekememişti.


Küçük bir şehirde yaşıyoruz, bu yüzden çok da şaşırtıcı olmayan bir şey başıma geldi. Çalıştığım her başka bir firmayla ortak bir proje yürütüyor ve tahmin edin bu firmada kim çalışıyor? Eski sevgilim. Aynı üniversiteden mezunuz yani unvanlarımız ortak. Şu an hala uzaktan çalıştığımız için yüz yüze görüşmemizi gerektirecek bir durum yok ama haftalık toplantılar yapıyor ve mailleşiyoruz. Ben bu durumda eşimin ne tepki vereceğini bilemedim. Yakın zamanda yüz yüze çalışmaya geçebiliriz ki karşı firma zaten geçmiş, yani yüz yüze görüşmemiş de bir olasılık. Çalıştığım yere yeni girdim ve bu ortaklık uzun bir süre devam edecek eşim çıkmamı isterse diye çekiniyorum. Aslında böyle şeyler yapacak biri değil fakat ben olsam isteyebilirdim, o yüzden böyle bir şey derse ne yaparım bilmiyorum.


Sanırım eski sevgilimin de hayatında biri var, olmasa bile aramızda bir şeyler olmayacağı kesin. Sarkıntılık edeceğini hiç sanmıyorum ben de ona karşı bir şeyler hissetmiyorum yani içim tamamen rahat fakat eşimin öyle olur mu? Söylemezsem haberi olmayabilir ama bir şekilde öğrenirse ve ondan sakladığımı düşünürse her şey çok kötü olur. Bir yandan da işimden etmesinden veya toplantılara katılmaya çalışmasından korkuyorum.


Acaba eşime bahsedip dertsiz başıma dert açmalı mıyım? Yoksa bahsetmezsem güzel giden ilişkimi bozmuş mu olurum? Bu olayı en hasarsız şekilde atlatmak için tavsiyelere açığım.


Rumuz: Mimar Hanım


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