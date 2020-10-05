Eski sevgilime mesaj attım

Sevgilimden ayrılıp eski sevgilime mesaj attım...

Eski sevgilime mesaj attım
İlişki
05 Ekim 2020 Pazartesi

Çok karmaşık bir durumun tam ortasındayım. Şu anki sevgilimden ayrılma sinyalleri alıyordum. Son bir aydır bana o kadar soğuk davranıyordu ki... Ben de artık oturup bu konuyu bana ne zaman açacağını düşünmeye başladım. Birtakım ailevi sorunları olduğu için de çok üstüne gitmedim. Nasıl olsa kendimi hazırlamaya başlamıştım. Neyse, iki hafta önce artık böyle daha fazla ilerleyemeyeceğimizi, beni ihmal ettiğini ve ihmal etmesinden ötürü rahatsız olduğunu söyledi. Beni üzmek istemiyormuş daha fazla ve kafasını toparlamak istiyormuş. Daha çok bir ara gibi değil de ayrılık konuşması gibiydi. Çok da anlam veremedim açıkçası ama ben öyle düşündüm. Sonra ben her ne kadar kendimi hazırlamış olsam da ister istemez çok üzüldüm. Çünkü az değil, 2.5-3 senelik bir ilişkiydi. Birkaç gün çok ağladım. O sırada nasıl olduysa aklıma eski sevgilim geldi, gelmez olaydı... Mesaj atmak geldi içimden, belki o bana yardımcı olur diye düşündüm. Oldu olmasına ama aramızda tekrar bir şeyler başladı sanırım. Her gün durmadan mesajlaşıyoruz ve birbirimizi arıyoruz.


Asıl olay şurada başlıyor: İki hafta önce ayrıldığım sevgilim dün mesaj attı. Hata yaptığını ve benim ona çok iyi geldiğimi ifade ettiği birkaç mesaj atmış. Ne yapacağımı şaşırdım mesajı telefonun ekranında görünce. İkisi de ortak arkadaş grubunda fakat samimi değiller. Bizim birkaç gündür konuştuğumuzdan henüz haberi olmamış demek ki. Haberi olur diye düşünüyorum çünkü birçok ortak arkadaşları var. Eski sevgilim telefonda konuştuğumuzu ve mesajlaştığımızı bir tane arkadaşına söylemesi yeterli. Ben şimdi ne yapacağım? Ya birbirlerinden haberleri olursa... Ben ilişkimizi tamamen noktaladığımızı düşünürken o kafasında her şeyi bitirmemiş demek ki tam olarak. Buradaki benim hatam hemen kendimi avutmayı başkasında aramam oldu sanırım. Umarım birbirlerinden haberleri olmaz ve ben iki hafta önce ayrıldığımı "sandığım" sevgilime durumu güzelce açıklayabilirim.


Rumuz: Ece

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