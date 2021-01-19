Erteleyin beni, bu aralar.
Ne bileyim saklanılan
Biri olmak mıdır isteğim.
Aranızdan azalmak;
Niye şimdi? Ben de bilmemekteyim.
Belki özlemim iyi gelecektir;
Kendi kendime.
Hani olur ya;
İyi bir zamanda,
Okunmak için bir kitap
Bekler sizi rafta.
Belki öyle olmak istiyorum.
Zamanlardan bir zaman seçmek,
Kapıdan girmek.
Hasret kokan binlerce
Söz, kucak, bakış.
Yapıla yapıla yani
Yaşanıla yaşanıla
Alışkanlık olmak değil.
Arada sırada
Tadı çıkarıla çıkarıla olmak.
O şekilde var olmak.
Beklenmekten üzerim
Toz koksun.
Beklemekten; yaş değil.
Başkasının gözü saatte,
Kendi pencerede,
Aklı bende olsun.
Aklı bende.
Ben koşmayayım
Akıl ve yürek arasında.
Mektuplar gelsin
Sonu; ‘kavuşmak ümidi ile.’ yazılı.
Çalınan parçalarda, anımsanayım.
Buluştuğum yerlere gidilsin.
Kelimelerim kullanılsın.
‘Kulakları çınlasın!’ denilsin.
Sesim duyulur gibi olsun.
Ben olmayayım ortalıkta
Telefon başında olsun dostlarım.
Kapının zili sıçratsın evdekileri.
Gözleri dolsun bekleyenlerin.
Bayram sabahı çocukluğumdan bahsedilsin.
Sofraya yanlışlıkla, bir tabak da
Benim için konulsun.
Terliklerim girişte beklesin beni.
Sanki ben varmışım gibi yapılsın.
Bu sefer başkaları kandırsın kendini.
Ben olmayayım yanlarında.
Hediyeler hazırlansın,
En sevdiğim renkle boyansın her yer.
Hoş geldin partisi hazırlıkları
Ben olayım rüyalarda
Eller benim için de açılsın.
Kuşlar ismimi yazsın semaya.
Adıma hayaller kurulsun.
Bir akşamüstü yollarda,
Benim için yürünsün.
Adımlar hasret koksun.
Bir buket hazırlansın;
Papatyalardan.
Bir iç çekilsin.
Uykuları kaçsın sevenlerin.
Yazılan şiirler harflerimi
Çıkarsın sayfalara.
Koşarak girilsin odama
Ben olmayayım
Her zaman ki gibi
Beklemeyeyim.
Başkasına özlediğimin adı ile
Seslenmeyeyim
Benzettiğim çocuklara çikolata
Vermeyeyim.
‘Bugün gelir ‘ diye içimi
Rahatlatmayayım.
Gidenleri hatırlarım diye
Saklambaç oynayanlara kızmayayım.
Oturup artık ağlasın,
Dünyasını karartmamak için
Savaşsın kendi içinde.
Ve bir gün,
Çok büyük bir heyecan duysun;
Dönüşümle.
Ama şimdi
Bu aralar
Erteleyin beni
Hadi!
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