Erteleyin beni, bu aralar.

Ne bileyim saklanılan

Biri olmak mıdır isteğim.

Aranızdan azalmak;

Niye şimdi? Ben de bilmemekteyim.

Belki özlemim iyi gelecektir;

Kendi kendime.

Hani olur ya;

İyi bir zamanda,

Okunmak için bir kitap

Bekler sizi rafta.

Belki öyle olmak istiyorum.

Zamanlardan bir zaman seçmek,

Kapıdan girmek.

Hasret kokan binlerce

Söz, kucak, bakış.

Yapıla yapıla yani

Yaşanıla yaşanıla

Alışkanlık olmak değil.

Arada sırada

Tadı çıkarıla çıkarıla olmak.

O şekilde var olmak.

Beklenmekten üzerim

Toz koksun.

Beklemekten; yaş değil.

Başkasının gözü saatte,

Kendi pencerede,

Aklı bende olsun.

Aklı bende.

Ben koşmayayım

Akıl ve yürek arasında.

Mektuplar gelsin

Sonu; ‘kavuşmak ümidi ile.’ yazılı.

Çalınan parçalarda, anımsanayım.

Buluştuğum yerlere gidilsin.

Kelimelerim kullanılsın.

‘Kulakları çınlasın!’ denilsin.

Sesim duyulur gibi olsun.

Ben olmayayım ortalıkta

Telefon başında olsun dostlarım.

Kapının zili sıçratsın evdekileri.

Gözleri dolsun bekleyenlerin.

Bayram sabahı çocukluğumdan bahsedilsin.

Sofraya yanlışlıkla, bir tabak da

Benim için konulsun.

Terliklerim girişte beklesin beni.

Sanki ben varmışım gibi yapılsın.

Bu sefer başkaları kandırsın kendini.

Ben olmayayım yanlarında.

Hediyeler hazırlansın,

En sevdiğim renkle boyansın her yer.

Hoş geldin partisi hazırlıkları

Ben olayım rüyalarda

Eller benim için de açılsın.

Kuşlar ismimi yazsın semaya.

Adıma hayaller kurulsun.

Bir akşamüstü yollarda,

Benim için yürünsün.

Adımlar hasret koksun.

Bir buket hazırlansın;

Papatyalardan.

Bir iç çekilsin.

Uykuları kaçsın sevenlerin.

Yazılan şiirler harflerimi

Çıkarsın sayfalara.

Koşarak girilsin odama

Ben olmayayım

Her zaman ki gibi

Beklemeyeyim.

Başkasına özlediğimin adı ile

Seslenmeyeyim

Benzettiğim çocuklara çikolata

Vermeyeyim.

‘Bugün gelir ‘ diye içimi

Rahatlatmayayım.

Gidenleri hatırlarım diye

Saklambaç oynayanlara kızmayayım.

Oturup artık ağlasın,

Dünyasını karartmamak için

Savaşsın kendi içinde.

Ve bir gün,

Çok büyük bir heyecan duysun;

Dönüşümle.

Ama şimdi

Bu aralar

Erteleyin beni

Hadi!