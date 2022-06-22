Ersin Ata kimdir?

Merhabalar bu başlığı neden attım açıklayacağım. Ama önce geçtiğimiz hafta evde fizik tedavi için rapor almak istediğimde neler yaşadığımı anlatmıştım. Yazıma gösterdiğiniz ilgiden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Rapor için başka bir hastaneye gittim. Orada da yine prosedür gereği üç doktor onayı gerekiyor ama hastanede iki doktor olunca yine raporum çıkarılmadı. Beyin cerrahı ve Nöroloji bölümünden de bu rapor çıkarılıyor ancak MHRS’de bu bölümlerden randevu almak çok zor olduğu için beklemek zorundayım. Aslında tüm sorun bu ülkemizde artık doktor yetişmiyor veya yetişse bile yurt dışına çıkıyorlar. Binlerce engellinin bu raporu alabilmek için sırada beklediğini yazımdan sonra gelen mesajlardan daha iyi anladım…

Gelelim yazımın başlığına ben bu zamana kadar hep yaşamımla örnek gösterilen bir yazar oldum. Serebral Palsi’li olduğumu ve kasılmalarımdan dolayı sağlıklı bireyler gibi hareket edemediğimi biliyor ve görüyorsunuz ancak geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarına katıldım. Gösterilen ilgi takdire şayandı. Ancak fuarda bir kişi babama “Siz bu kişiyi kullanıyorsunuz. O, bu kitabı yazmış olamaz” demesi hayatımdaki en büyük yıkımlardan biri oldu. Öncellikle benim hayatımı bilmeden yorum yapmaya kimsenin hakkı yok! Ben 13 yıldır hayatımı yazı yazarak anlatıyor ve sizlere sunuyorum. Beğenen, beğenmeyen olabilir ama bunu kendi ellerimle yazıyorum. Ayrıca HTHayat gibi saygın bir internet sitesinde yazılarım yayınlanıyor.

Ben hayatımın sonuna kadar kendi ellerimle yazmaya devam edeceğim. Böyle çirkin iftiralar beni durduramaz! Yazdığım köşe yazıları ve kitaplarla insanlara umut ışığı olduğumu çok iyi biliyorum.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum.