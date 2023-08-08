Erkin Koray hayatı ve şarkıları

Erkin Koray 82 yaşında hayata gözlerini yumdu

Anadolu Rock olarak tabir edilen ekolün son temsilcisi, ünlü müzisyen Erkin Koray dün akşam kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamını bir süredir Kanada'da, kızı Damla Koray'ın yanında sürdüren usta isim, akciğer rahatsızlığı dolayısıyla tedavi görüyordu.

İlerleyen yıllarda Türk Pop Müziği'nde Funda Arar gibi ünlü isimlerin tekrar seslendirdiği Arapsaçı gibi şarkıların yanı sıra Fesuphanallah, Seni Her Gördüğümde, Cemalim, Öyle Bir Geçer, Estarabim gibi eserlere de imza atan Erkin Koray, elektrogitar ustası olarak da Türk Rock Müziği'nde özel bir yere sahipti.

Erkin Koray kimdir? Erkin Koray'ın hayatı ve şarkıları

82 yıllık müzik dolu ömründe birçok unutulmaz şarkı ve konser ile henüz yaşarken Türk Rock Müziği'nin efsane isimleri arasında anılan Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde doğdu. Annesi Vecihe Koray; Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan önemli bir piyano eğitmeniydi. Annesinden küçük yaşlarda ders alan Koray, sonraki yıllarda gitar da çalmaya başladı ve Alman Lisesi'nde okuduğu yıllarda Erkin Koray ve Ritimcileri adlı grubu kurdu.

Çeşitli mekanlarda program yaparak profesyonel müzik yaşamını kuran Erkin Koray'ın aldığı plak teklifi sonrasında ilk olarak "Bir Eylül Akşamı" adlı 45'lik plağı 1966 yılında yayınlandı. Elektrogitar yorumları ve uzun saçlarıyla o dönemde ülkede "Beat" akımının temsilcileri arasında oldu.

60'lı ve 70'li yıllar boyunca birbiri ardına yayınladığı "Anma Arkadaş", "Seni Her Gördüğümde", "Sana Bir Şeyler Olmuş" gibi birçok parça ile müzik dünyasında önemli bir yer edindi. Cem Karaca ve Barış Manço ile birlikte Anadolu Rock akımının temsilcileri arasında gösterilen "Baba" lakaplı Erkin Koray, yerel motifler içeren özel bestelere imza atarak Türk Rock Müziği'nde efsane isimlerden biri oldu.

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan veda...

Erkin Koray'ın vefat haberini kızı Damla Koray şu ifadelerle duyurdu; "Türk Rock müziğinin babası Erkin Koray, 82 yaşında Toronto'da vefat etti. Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Damla Koray, babası Erkin Koray'ı kaybetmenin acısını şöyle dile getirdi;

Babam…

‘Baba’’mız…

Canımın taa içi…

Ben kızın, ve seni Baba deyip bağrına basan ‘canlar’, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru’su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock’ın mucidi, sevgili babam… Benim için yaptıklarına minnettarım.Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim ‘senin çocuklar’ da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnetttar kalacaktır. Hakkını helal et.