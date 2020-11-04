Erkek arkadaşımın tarzını değiştirmek istiyorum

Erkek arkadaşımla birbirimize pek benzemiyoruz. Tarz olarak da benzemiyoruz bu sebeple. O oldukça klasik giymeyi tercih ediyor bense spor şık diye tanımlayabileceğimiz bir tarza sahibim. Onu eski haliyle sevdiğimi düşünüyorsanız siz de, haklısınız. Sonuçta ben ona öyle aşık olmuştum. ve değişmesini istemem çok saçma. Fakat ileride bu özelliğini değiştirebileceğimi düşünmüştüm ben.

Buradaki "tarz" kavramının sadece giyim hakkında olmadığını da belirteyim o zaman. Konuşma tarzımız, insanlara yaklaşımımız da birbirimizden çok farklı. Kendisinin biraz üslup sıkıntısı olduğunu düşünüyorum kimi zaman. Kendini zor duruma sokabilecek hatta bazen ayıplanacak şekilde konuşabiliyor. Argo konuşuyor bazen samimi olmadığı kişilerin yanında. Arkadaş ortamlarında bu şekilde konuşmasına alışkınım aslında ama bazen ileri gidiyor.

Bir başka konu da gitmek istediğimiz yerler ve eğlence tarzlarımız. O akşam dışarı çıkmaktan çok da hoşlanmıyor. Çıkarsa da yakın arkadaşlarıyla çok fazla gürültünün olmadığı samimi ortamlara gidiyor. Ben pek de öyle değilim, şu ana kadar edindiğim yakın çevrem de böyle değil. Biz zamanı dolu dolu geçirmeyi, birbirinden eğlenceli aktiviteler yapmayı ve yeni şeyler denemeyi çok seviyoruz. Gündüzleri işe gittiğimiz için de bunu genelde akşam geç saatlere kadar birlikte vakit geçirerek yapıyoruz.

Şu an fark ettim de onunla ilgili ne çok olumsuz şey söyledim şu ana kadar. Acaba ben artık onu sevmiyor muyum? Neden onu değiştirmek istiyorum? Bunu ona nasıl açıklayacağım? Her türlü birbirimize uyumlu çiftler olmamızı istiyorum ben de diğer çiftler gibi. Biz "farklı dünyaların insanı" mıyız acaba? O buna yanaşır mı bilmiyorum tabii.

Rumuz: farklı dünyadan bir insan