Erkek arkadaşımın tarzını değiştirmek istiyorum

Erkek arkadaşımın tarzını değiştirmek istiyorum fakat o halinden gayet memnun...

Erkek arkadaşımın tarzını değiştirmek istiyorum
İlişki
04 Kasım 2020 Çarşamba

Erkek arkadaşımla birbirimize pek benzemiyoruz. Tarz olarak da benzemiyoruz bu sebeple. O oldukça klasik giymeyi tercih ediyor bense spor şık diye tanımlayabileceğimiz bir tarza sahibim. Onu eski haliyle sevdiğimi düşünüyorsanız siz de, haklısınız. Sonuçta ben ona öyle aşık olmuştum. ve değişmesini istemem çok saçma. Fakat ileride bu özelliğini değiştirebileceğimi düşünmüştüm ben.


Buradaki "tarz" kavramının sadece giyim hakkında olmadığını da belirteyim o zaman. Konuşma tarzımız, insanlara yaklaşımımız da birbirimizden çok farklı. Kendisinin biraz üslup sıkıntısı olduğunu düşünüyorum kimi zaman. Kendini zor duruma sokabilecek hatta bazen ayıplanacak şekilde konuşabiliyor. Argo konuşuyor bazen samimi olmadığı kişilerin yanında. Arkadaş ortamlarında bu şekilde konuşmasına alışkınım aslında ama bazen ileri gidiyor.


Bir başka konu da gitmek istediğimiz yerler ve eğlence tarzlarımız. O akşam dışarı çıkmaktan çok da hoşlanmıyor. Çıkarsa da yakın arkadaşlarıyla çok fazla gürültünün olmadığı samimi ortamlara gidiyor. Ben pek de öyle değilim, şu ana kadar edindiğim yakın çevrem de böyle değil. Biz zamanı dolu dolu geçirmeyi, birbirinden eğlenceli aktiviteler yapmayı ve yeni şeyler denemeyi çok seviyoruz. Gündüzleri işe gittiğimiz için de bunu genelde akşam geç saatlere kadar birlikte vakit geçirerek yapıyoruz.


Şu an fark ettim de onunla ilgili ne çok olumsuz şey söyledim şu ana kadar. Acaba ben artık onu sevmiyor muyum? Neden onu değiştirmek istiyorum? Bunu ona nasıl açıklayacağım? Her türlü birbirimize uyumlu çiftler olmamızı istiyorum ben de diğer çiftler gibi. Biz "farklı dünyaların insanı" mıyız acaba? O buna yanaşır mı bilmiyorum tabii.


Rumuz: farklı dünyadan bir insan

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.