Enginar sapı turşusu nasıl yapılır?

Enginar yaprağından, sapından ve çanağından faydalandığımız nadir sebzelerden biri olsa gerek Yaprağından dolma, çanağından salata tariflerimi daha önce paylaşmıştım sizlerle. Saplarıyla hazırladığım yapılışı kolay ve leziz turşuyu da deneyin derim.