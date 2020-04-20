Enginar sapı turşusu

750 ml'lik kavanozda
Hazırlama süresi: 30 dakika
2 litre kadar suya yarım limon suyunu ekleyip hazırda bekletin. Enginar saplarının dışındaki sert bölümü bıçakla soyarak kararmamaları için hazırladığınız limonlu suya alın. Sıcak su ve tuzu derin bir sos kabına alıp tuz eriyene kadar karıştırın, sirkeyi ilave ederek kenarda bekletin. Enginar saplarını dilediğiniz boyutlarda keserek kavanoza alın, aralara limon dilimleri ve sarımsakları yerleştirin. Üzerine dereotu ve sirkeli suyu ilave ederek kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Bir hafta kadar kapalı ve serin serde beklettikten sonra turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…