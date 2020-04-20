Enginar sapı turşusu nasıl yapılır?

Enginar yaprağından, sapından ve çanağından faydalandığımız nadir sebzelerden biri olsa gerek Yaprağından dolma, çanağından salata tariflerimi daha önce paylaşmıştım sizlerle. Saplarıyla hazırladığım yapılışı kolay ve leziz turşuyu da deneyin derim.

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Enginar sapı turşusu
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750 ml'lik kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

 

Enginar sapı turşusu için malzemeler

  • 7 adet enginarın sapları
  • Yarım limon suyu + 2 lt su
  • Yarım su bardağı sıcak içme suyu, 100 ml
  • 1 tatlı kaşığı turşuluk iri tuz
  • Yarım su bardağı üzüm sirkesi, 100 ml
  • 7-8 diş sarımsak, ayıklanmış
  • Yarım limon, dilimlenmiş
  • 5-6 sap dereotu

 

Enginar sapı turşusu yapılışı:

2 litre kadar suya yarım limon suyunu ekleyip hazırda bekletin. Enginar saplarının dışındaki sert bölümü bıçakla soyarak kararmamaları için hazırladığınız limonlu suya alın. Sıcak su ve tuzu derin bir sos kabına alıp tuz eriyene kadar karıştırın, sirkeyi ilave ederek kenarda bekletin. Enginar saplarını dilediğiniz boyutlarda keserek kavanoza alın, aralara limon dilimleri ve sarımsakları yerleştirin. Üzerine dereotu ve sirkeli suyu ilave ederek kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Bir hafta kadar kapalı ve serin serde beklettikten sonra turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.

 

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…

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