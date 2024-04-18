Engellilere özel ağız ve diş sağlık hizmetleri

Engellilere özel ağız ve diş sağlık hizmetleri
Hayatın Sesi
Giriş: 18 Nisan 2024 14:43
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Ersin Ata

Herkese merhaba bu ayki konumuza geçmeden önce içinde bulunduğumuz Nisan ayının en önemli günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik be Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlamak istiyorum.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği en özel günlerden birisi de 23 Nisan’dır. Ulu önder çocukların bir bayramı olsun tüm dünya kutlasın onlara ne kadar değer verildiğini gösterelim onlar bizim geleceğimiz diyerek bu özel günü dünyada sadece Türkiye’de kutluyoruz. Bizler Atatürk’ün izinden gitmeye çalışanlar olarak gösterdiği çizgiden gitmeye çaba sarf ediyoruz.


Gelelim bu ayki konumuza Mart ayının son gününde yerel seçimler yapıldı ve milletimiz belediye başkanlarını seçtiler. Tüm başkanlara görevlerinde başarılar yapacakları hizmetlerle bu ülkeye katkı sağlayacaklarına inanıyorum.


Bazı belediyelerin vaatleri arasında engelliler için ağız ve diş merkezleri açılacak deniliyordu. Bu konu belki gündemde çok yer almıyor ancak biz engelliler bakımında önemli bir yere sahip. İşte bu konuya hassasiyet ile yaklaşan Trabzon’un Akçaabat ilçesinde belediye başkanı seçimlerden önce engelliler için ağız ve diş sağlığı merkezini açtığını öğrendim. Doktorlar yaptığı açıklamada yaklaşık 6 ay önce altyapısı tamamlanan Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bir aydır Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinden otizmli, down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli hastaların kabulüne başlandığını söylediler. Daha önce böyle bir hizmeti yapan bir belediye oldu mu bilmiyorum varsa özür diliyorum şimdiden. Dişlerinin tedavisi için giden engelliler gerek anestezi yönetimi, gerekse normal tedavilerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Ben bu hizmeti yaklaşık otuz sene önce Hollanda’da görmüştüm. Ülkemizde yeni yeni açılıyor olması sevindirici ama geç kalınmış bir hizmet. Öncelikle devletimiz sonrasında ise belediyelerin engelliler için hizmetlerini daha fazlalaştırmasını önemle rica ediyorum.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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