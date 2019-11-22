Telefonunuzda bir emzirme uygulaması olmalı mı?

Emzirme için mobil uygulamalar gerekli mi?

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırıyor. Emzirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış mobil uygulamalar birçok annenin üzerindeki yükü hafifletebilir.

Emzirmek yeni annenin en sık yaptığı işlerden biri. Tamamen doğal bir süreç olmasına rağmen aynı zamanda desteklenmesi, takip edilmesi gereken de bir süreç. Bebeğin tek besin kaynağı anne sütü olduğunda, annenin mesaisinin de önemli bir kısmını emzirme işi oluşturuyor. Söz konusu yeni doğmuş bir bebek olduğunda ister annenin ilk tecrübesi olsun, ister ikinci ya da üçüncü çocuğu olsun, emzirme rutinine alışmak biraz zaman alabilir. Her gün, yaklaşık iki saatte bir yapılan bir iş, bir süre sonra kafa karıştırıcı olmaya başlayabilir. Bazı anneler deftere not tutmayı kullanışlı bulurken, bazıları ise telefona indirilebilen bir mobil uygulama ile hayatını kolaylaştırmayı seçebilir.

Emzirme uygulaması ne işe yarar?

Emzirmeye ve çocuk bakımına yönelik hazırlanmış mobil uygulamaların çoğu, öncelikle ne sıklıkta emzirdiğinizi kaydetmeye yarar. Hangi saatte kaç dakika emzirdiğinizi not eder ve bir sonraki emzirme saatini size hatırlatabilir, bunun yanı sıra tamamen bebeğinize özgü bir emzirme rutinini takip etmenize yarar. Uzmanlar yenidoğanın 2 saatte bir emzirilmesi gerektiğini söyler, bu doğru ancak tüm anneler bilir ki gerçekten de iki saatte bir kurulmuş saat gibi emip doyan bebek sayısı oldukça azdır. Bebeğinizin kendi ritmini fark etmeniz, onun ihtiyaçlarını karşılamanızı da kolaylaştırır.

Emzirmeye yönelik hazırlanan uygulamaların birçoğunda aynı zamanda kirli bez takibi, süt sağımı vs. takibini de yapabilmenizi sağlayan araçlar bulunur. Emzirme ve alt değiştirme zamanlarını kaydetmek, bebeğinizi doktora götürdüğünüzde doktorunuzu bebeğin rutinleri ile ilgili bilgilendirmek açısından da işe yarar.

En sık tercih edilen emzirme uygulamaları

Google Play ve Apple Store’da en sık tercih edilen bebek bakımı uygulamalarını inceleyip size en uygun olanını seçebilirsiniz. Uygulamaların çoğu ücretsiz, bazı özellikleri etkinleştirmek için ekstra ücret isteyen bazı uygulamalar da var. Örnek olarak en çok tercih edilen uygulamaların bazıları:

BUDU Bebek Rutin ve Büyüme Takibi: iOS cihazlara uygun olarak geliştirilen uygulama beslenme, süt sağımı, bez değişimi, uyku, alışveriş listesi, büyüme kayıtları ve medikal kayıtlar gibi bilgileri kaydetmenizi sağlıyor. Koyu renk arka plan seçeneği sayesinde bebeğiniz kucağınızda uyurken de kullanabilmenizi ve telefonun ışığının bebeği rahatsız etmemesi iyi bir seçenek.

Bebek Gelişimi Takip / Bardsoft: Google Play Store’da ulaşılabilen uygulama, emzirme ve bez takibinin yanı sıra aşı takvimi, persentil grafikleri gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda uygulama içinde bebek ninnilerine ve bazı bebek maması tariflerine ulaşılabiliyor.

Emzirme Takipçisi / Wachanga: Hem Android hem iOS sistemlerde kullanılabilen uygulama boy kilo kontrolü, emzirme, bez takibi gibi konularda kayıtları takip edebilmeyi sağlıyor.

Bebek Takip / Doğan Bilişim: Bebeğin aktivitelerini kaydetmenizin yanı sıra bu uygulamada uzman görüşlerine dayalı tavsiyeler ve bildirimler de mevcut. Kolik bebeklere iyi gelen sesler, annelere yönelik küçük oyunlar uygulamanın ekstrası.