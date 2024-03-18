Elmalı kakaolu fındıklı kek 

Tarif defterimden;
Elma keke yumuşak bir doku verdiğinden ertesi gün daha da lezzetli oluyor...
Servis: 23 cm'lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 45 - 50 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı kakao, kalıp için
- 3 - 4 adet elma
- 2 yumurta
- 1 bardak toz şeker
- 1 bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ
- 1 bardak süt
- 3 bardak un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 silme çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilya
Üzerine;
- 2 yemek kaşığı fındık kırıntısı
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Pişirdikten sonra üzerine,
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı:
*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Kalıbı tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün ve kakao serpiştirin (kakao yerine un da serpebilirsiniz).
*Elmaların kabuklarını soyup çekirdekli bölümlerini çıkartın. Her birini iki parça olacak gibi kesin, yarım elmaların bütünlüğünü bozmadan ince dilimleyin.
*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikserin yüksek ayarıyla kremamsı kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
*Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Hamur homojen kıvam alana kadar mikser ile 2 - 3 dakika daha çırparak kalıba aktarın. Hamurun üzerine elmaları yerleştirin, tarçını elmaları üzerine, fındığı da aralara serpiştirin.
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.
*Keki fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine pudra şekeri serpiştirin. Ilınınca servis tabağına geçirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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