Elmalı kakaolu fındıklı kek 

Tarif defterimden;

Elma keke yumuşak bir doku verdiğinden ertesi gün daha da lezzetli oluyor...

Servis: 23 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı kakao, kalıp için

3 - 4 adet elma

2 yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ

1 bardak süt

3 bardak un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 silme çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

Üzerine;

2 yemek kaşığı fındık kırıntısı

1 tatlı kaşığı tarçın

Pişirdikten sonra üzerine,

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Kalıbı tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün ve kakao serpiştirin (kakao yerine un da serpebilirsiniz).

*Elmaların kabuklarını soyup çekirdekli bölümlerini çıkartın. Her birini iki parça olacak gibi kesin, yarım elmaların bütünlüğünü bozmadan ince dilimleyin.

*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikserin yüksek ayarıyla kremamsı kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

*Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Hamur homojen kıvam alana kadar mikser ile 2 - 3 dakika daha çırparak kalıba aktarın. Hamurun üzerine elmaları yerleştirin, tarçını elmaları üzerine, fındığı da aralara serpiştirin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine pudra şekeri serpiştirin. Ilınınca servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...