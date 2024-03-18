Elmalı kakaolu fındıklı kek 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden çay saatleri için yapılışı pratik kakaolu, elmalı, fındıklı ve tarçınlı leziz kek tarifi...

Elmalı kakaolu fındıklı kek 
Yaşam
Giriş: 18 Mart 2024 09:54
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Tarif defterimden;

Elma keke yumuşak bir doku verdiğinden ertesi gün daha da lezzetli oluyor...


Servis: 23 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 çay kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı kakao, kalıp için
  • 3 - 4 adet elma
  • 2 yumurta
  • 1 bardak toz şeker
  • 1 bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ
  • 1 bardak süt
  • 3 bardak un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 silme çay kaşığı karbonat
  • 1 paket vanilya

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı fındık kırıntısı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Pişirdikten sonra üzerine,

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri




Yapılışı:

*Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Kalıbı tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün ve kakao serpiştirin (kakao yerine un da serpebilirsiniz).


*Elmaların kabuklarını soyup çekirdekli bölümlerini çıkartın. Her birini iki parça olacak gibi kesin, yarım elmaların bütünlüğünü bozmadan ince dilimleyin.


*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikserin yüksek ayarıyla kremamsı kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.


*Un, kakao, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Hamur homojen kıvam alana kadar mikser ile 2 - 3 dakika daha çırparak kalıba aktarın. Hamurun üzerine elmaları yerleştirin, tarçını elmaları üzerine, fındığı da aralara serpiştirin.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.


*Keki fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine pudra şekeri serpiştirin. Ilınınca servis tabağına geçirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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