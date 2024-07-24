El maskesi nasıl yapılır?

Ellerinizin nemlenmesi ve daha genç bir görünüme kavuşması için aşağıdaki pratik tarifleri değerlendirebilirsiniz.

El maskesi nasıl yapılır?
Güzellik
Giriş: 24 Temmuz 2024 10:13
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El maskesi tarifleri genellikle cilt tipine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. İşte birkaç yaygın el maskesi tarifi:


Nemlendirici el maskesi:

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı.

    Yapılışı: Malzemeleri bir kapta karıştırın. Elinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.


Yumuşatıcı ve besleyici el maskesi

Malzemeler

  • 1 avokado
  • 1 yemek kaşığı yoğurt.

    Yapılışı: Avokadoyu ezin, yoğurtla karıştırın. Elinize uygulayıp 15 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.

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Antioksidan el maskesi

Malzemeler

  • Yarım muz
  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı bal.

    Yapılışı: Muzu ezin, yulaf ezmesi ve balı ekleyip karıştırın. Elinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.


Peeling etkili el maskesi

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı.

    Yapılışı: Şeker ve zeytinyağını karıştırın, elinize masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ardından hafifçe durulayın.


Doğal vitamin deposu el maskesi

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarım limon suyu.

    Yapılışı: Balı ve limon suyunu karıştırın. Elinize uygulayın, 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

Bu tariflerden herhangi birini seçerek düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Cildinizin tepki verdiği malzemelere dikkat ederek en uygun olanı bulabilirsiniz.


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