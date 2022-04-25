Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu nedir?

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu, çoğunlukla çekişmeli boşanmalarda görülen, ebeveynler veya ebeveyn yakınları tarafından çocuğa uygulanan duygusal taciz sonucu ortaya çıkar. Velayet sorunlarından çıkan, çocuk hak ihlallerinden biri olan Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu'nda çocuğun diğer ebeveyni reddetmesi için programlanması ve hedefteki ebeveyne karşı korku ya da düşmanlık geliştirmesi görülür. Bu duruma sebebiyet veren duygusal istismarcıya "yabancılaştırıcı", eleştiriye konu olan ebeveyne ise "yabancılaşmış" denir.

Ebeveyn yabancılaşması, ebeveynin, çocuğu diğer ebeveynden uzaklaştırmak için bazen beyin yıkama, yabancılaştırma veya programlama olarak adlandırılan stratejiler kullandığı bir durumdur. Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu, ruh sağlığı veya bilim alanlarında resmi bir sendrom olarak kabul edilmez ve çocuğunuza teşhis konulabilecek bir şey değildir. Ancak bu, bu durumun ve zihinsel sağlık etkilerinin olmadığı anlamına gelmez.

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu semptomları nelerdir?

1985 yılında Richard Gardner tarafından tanımlanan bu senromun bilinen 8 semptomu bulunuyor. İşte Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu belirtileri:

Çocuk, yabancılaşmış ebeveyni sürekli ve haksız bir şekilde eleştirir.

Çocuğun bu eleştirilere yönelik herhangi bir güçlü kanıtı, belirli örnekleri veya eleştiriler için gerekçeleri yoktur ya da yalnızca yanlış akıl yürütmesi vardır.

Çocuğun yabancılaşmış ebeveynle ilgili duygularının hepsi olumsuzdur.

Çocuk, eleştirilerin tamamen kendi sonuçları olduğunu ve kendi bağımsız düşüncelerine dayandığını iddia eder.

Çocuk, yabancılaştırıcı için güçlü bir desteğe sahiptir.

Çocuk, yabancılaşmış ebeveyne kötü davrandığı veya ondan nefret ettiği için suçluluk duymaz.

Çocuk, hafızasından önce hiç olmamış veya olmamış durumlardan bahsederken yetişkin dilinden ödünç alınmış gibi görünen ifadeler kullanır.

Çocuğun yabancılaşmış ebeveyne karşı nefret duyguları, o ebeveynle ilgili diğer aile üyelerini kapsayacak şekilde genişler.

Ebeveynden yabancılaşan çocuklarda çoğunlukla artan bir öfke görülür. Bu öfkeye ek olarak bu çocuklarda empati yoksunluğu gelişir.

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu'na karşı yapılması gerekenler nelerdir?

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu'na karşı tek bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır çünkü bu resmi bir teşhis değildir. Tıbbi olarak tanınan bir durum olsa bile bu sendromun koşulları çok bireyseldir. Çocuğu yabancılaşmış ebeveyn ile yeniden bir araya getirmek için terapi yardımcı olabilir. İyi bir çocuk psikoloğu bulmak, başlamak için en iyi yer olabilir. Tedavinin ailenizin özel durumuna göre kişiselleştirilmesi gerekir.

Referanslar:

Erkut Erdoğan. "Duygusal İstismar – Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu: Velayet Suistimalleri". Şuradan alındı: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1789163 (Temmuz 2020).

Timothy J. Legg. "What Is Parental Alienation Syndrome?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/childrens-health/parental-alienation-syndrome (5.12.2019)