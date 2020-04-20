Test: Duygusal yiyici misiniz?

Duygusal yiyici misiniz?

Hollandalı Beslenme Alışkanlığı Testi, beslenme alışkanlığını değerlendirmek için kullanılan testlerden biri. Soruları cevaplamak, “Duygusal yiyici” olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Üzerine düşünmeden ve dürüstçe yanıtlamaya dikkat edin!

Her soru için 5 cevap seçeneği ve her seçeneğin belli bir puanı var. Testi tamamladıktan sonra puanlarınızı toplayıp “duygusal yiyici” olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

a. Asla 1 puan

b. Nadiren 2 puan

c. Bazen 3 puan

d. Sık sık 4 puan

e. Çok sık 5 puan

Testin genel sonuçlarına dair bir detay: Normal kiloya sahip sağlıklı erkeklerin ortalama puanı, normal kiloya sahip sağlıklı kadınların ortalama puanından daha düşük. Yani kadınların duygusal yeme eğilimi, erkeklerin duygusal yeme eğilimine göre daha yüksek.

1. Olaylar bana karşı geliştiğinde ve istediğim gibi gelişmediğinde yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

2. Öfkelendiğim zaman yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

3. Depresif olduğumda veya cesaretim kırıldığında yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

4. Yapacak hiçbir işim olmadığında yine yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

5. Canım sıkıldığında yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

6. Nahoş olaylar yaklaşmaya başladığında yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

7. Endişeli, gergin olduğumda ve bir sorunla karşılaştığımda yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

8. Olumsuz bir ruh haline sahip olduğumda gerçekten yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

9. Yalnız hissettiğimde yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

10. Hayal kırıklığına uğradığımda yeme isteği duyuyorum.

a. Asla

b. Nadiren

c. Bazen

d. Sık sık

e. Çok sık

SONUÇ:

24 puana kadar

Duygusal yeme alışkanlığınız

24-40 puan arası

Duygusal yeme alışkanlığınız ortalamanın üzerinde.

(Erkekler için baraj puan 30.)

40 puan ve üzeri

Büyük ihtimalle çılgınca yeme krizine engel olamamaktan muzdaripsiniz. Beslenme alışkanlığınızın önemli sağlık sorunlarına sebep olmaması için en kısa sürede bir uzmandan destek istemelisiniz.

Referanslar:

Michael Macht. “Nourriture émotionnelle”. Şuradan alındı: https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie/nourriture-emotionnelle-908.php (30.11.1999)