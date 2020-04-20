Yediğiniz yiyecek mi, yoksa duygularınız mı?

Duygusal yemenin birtakım belirtileri var. İyi haber: Bu tür beslenme alışkanlığına son vermek mümkün.

Duygusal yeme nedir?

Duygusal yeme açlık hissinden başka bir nedenle, genellikle olumsuz bir duyguyu yatıştırmak için yemek demek. Kişi çoğu kez, yediğinin yiyecek mi yoksa duyguları mı olduğunun bilincinde değil. Bu, sakinleşmek amacıyla herkesin başvurabileceği bir yöntem olabilir ve aşılabilir. Önemli olan, kişinin durumun farkında olması ve yeme kararını kendisinin aldığını, yani zaman zaman yiyecekler tarafından kontrol edildiği hissine kapıldığını ve yemeyi bir can simidi olarak gördüğünü kabul etmesi.

5 maddede duygusal yemeyi anlamak

1- Yediğinizin aslında duygularınız olduğunun bilincinde olabilir, ancak “normal” geçen bir günün sonunda, bunların hangi duygular olduğunu anlayamayabilirsiniz. Bir süredir bastırılan ve gün içinde açığa çıkmış duygular söz konusu olabilir.

2- Ansızın yeme isteği duyuyor, bir tür içdürtüyle yemeye yöneliyorsanız, arkasında bir duygu yatması muhtemeldir. Yiyecek, bir tür güç ve zevk kaynağıdır ve duyguları dondurma yöntemi olarak kullanılabilir.

3- Eğer yeme esnasında kontrolünüzü kaybettiğinizi hissediyorsanız ve doyduğunuz halde yemeye devam ediyorsanız, bir duyguyu bastırmaya veya yorgunluk gibi bir durumun olumsuzluğunu azaltmaya çalışıyor olabilirsiniz.

4- Size iyi hissettirmeyen veya stres yaratan bir durum karşısında hemen yemeye yöneliyorsanız, duygusal yeme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Üzgün, kızgın veya gergin olduğunuzda yediklerinizin aynı tip yiyecekleri olup olmadığını tahlil edebilirsiniz.

5- Çok yağlı, şekerli, çok tuzlu yiyecekler, uygun bir deyişle “sizi doldurur”. Eğer bu tip “anlık zevk veren” yiyecekler tercih ediyorsanız, negatif bir duygunuzu teskin etmeye ya da unutmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Duygusal yemeye nas ıl son verebilirsiniz?

Duygusal yemeye son vermede kullanılan klasik yöntem, duyguları analiz ve kontrol etme yetisi kazanmak. Stanford Üniversitesi’nden psikolog Christy Telch’in, danışanlarına doğrudan yemeye yönelmeden olumsuz duygularıyla başetmeyi öğrenmeleri için önerdiği yöntemi kişiselleştirerek uygulamanız mümkün.

1- Öncelikle duyguların rolü ve insan üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinmeli, yani duyguları tanımalısınız. Bunun için, kitaplar veya online makaleler yoluyla uzmanların verdiği bilgilerden faydalanabilirsiniz.

2- Olumsuz duygulara sahipken verdiğiniz tepkileri ve bu duygular uyandığı andan itibaren beliren yeme ihtiyacınızı gözlemlemelisiniz. Bu gözlemleri, tarih atarak düzenli olarak bir deftere yazabilirsiniz.

3- Hemen yiyeceklere yönelmek yerine, bir alternatif yaratmak: Geri adım atmak. Duygusal durumu dengelemek ve bunun için harekete geçmek gerektiğini fark etmek. Meselâ arkadaşlarla sinemaya gitmek, resim, spor, müzik gibi yeteneğine göre tatmin eden, haz veren bir aktiviteyle meşgul olmak. Elinizdeki defterin diğer yüzüne, bu tatmin eden, haz veren aktiviteleri yazabilirsiniz.

DUYGUSAL YİYİCİ MİSİNİZ?

Referanslar:

"Bien comprendre l’ alimentation émotionnelle en 5 points". Şuradan alındı: http://muula.ca/bien-comprendre-l-alimentation-emotionnelle-5-points/ (25.09.2018)

Michael Mach. "Nourriture émotionnelle". Şuradan alındı: https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie/nourriture-emotionnelle-908.php (30.11.1999)