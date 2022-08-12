Duygu özgürleşme tekniği nedir?

Duygusal özgürlük tekniği veya İngilizce kısaltması EFT, fiziksel acı ve duygusal sıkıntı için alternatif bir tedavi yöntemidir. Ayrıca dokunma veya psikolojik akupunktur olarak da adlandırılır. Bu tekniği kullanan insanlar, vücuda dokunmanın enerji sisteminizde bir denge oluşturabileceğine ve ağrıyı tedavi edebileceğine inanıyor. Geliştiricisi Gary Craig'e göre, tüm olumsuz duygu ve acıların nedeni enerjideki bir bozulmaya dayanır.

EFT vuruşu nasıl yapılır?

Akupunktura benzer şekilde, EFT vücudunuzun enerjisine dengeyi yeniden sağlamak için meridyen noktalarına veya enerji noktalarına odaklanır. Bu enerji dengesini yeniden kurmanın, olumsuz bir deneyim veya duygunun neden olabileceği semptomları hafifletebileceğine inanır. Çin tıbbına göre, meridyen noktaları, vücut enerjisinin aktığı alanlar olarak düşünülür. Bu yollar, sağlığınızı korumak için enerji akışını dengelemeye yardımcı olur. Herhangi bir dengesizlik hastalığı veya rahatsızlığı etkileyebilir. Akupunktur, bu enerji noktalarına basınç uygulamak için iğneler kullanır. EFT, basınç uygulamak için parmak ucuyla dokunmayı kullanır. Savunucuları, dokunmanın vücudunuzun enerjisine erişmenize ve beynin stresi kontrol eden kısmına sinyaller göndermenize yardımcı olduğunu söylüyor. EFT vuruşu yoluyla meridyen noktalarını uyarmanın, sorununuzdan kaynaklanan stresi veya olumsuz duyguyu azaltabileceğini ve sonuçta bozulan enerjinize dengeyi geri getirebileceğini iddia ediyorlar.

5 adımda EFT vuruşu

EFT vuruşu beş adıma ayrılabilir. Birden fazla sorununuz veya korkunuz varsa, bu sırayı olumsuz duygunuzun yoğunluğunu azaltmak veya ortadan kaldırmak için tekrarlayabilirsiniz.

1- Sorunu tanımlayın

Bu tekniğin etkili olabilmesi için öncelikle sahip olduğunuz sorunu veya korkuyu tanımlamanız gerekir. Dokunduğunuz sırada bu sizin odak noktanız olacaktır. Bir seferde yalnızca bir soruna odaklanmanın sonucunuzu iyileştirebilir.

2- İlk yoğunluğu test edin

Sorunlu alanınızı belirledikten sonra, bir kıyaslama yoğunluğu düzeyi belirlemeniz gerekir. Yoğunluk seviyesi, 10 en kötü veya en zor olmak üzere 0 ile 10 arasında bir ölçekte derecelendirilir. Ölçek, odak sorununuzdan dolayı hissettiğiniz duygusal veya fiziksel acıyı ve rahatsızlığı değerlendirir. Bir kıyaslama oluşturmak, eksiksiz bir EFT dizisi gerçekleştirdikten sonra ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur. İlk yoğunluğunuz dokunmadan önce 10 olsaydı ve 5'te sona erdiyse, yüzde 50'lik bir iyileştirme seviyesi elde etmiş olursunuz.

3- Hazırlık

Dokunuşlara başlamadan önce, neyi ele almaya çalıştığınızı açıklayan bir ifade oluşturmanız gerekir. İki ana hedefe odaklanmalıdır: sorunları kabul etmek ve soruna rağmen kendini kabul etmek. Ortak ifade şudur: "Bu (korku ya da sorun) olsa da kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum." Bu ifadeyi kendi probleminize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz, ancak bir başkasının problemine hitap etmemelidir. Örneğin, “Annem hasta olsa da ben kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum” diyemezsiniz. Sebep olduğu sıkıntıyı hafifletmek için sorunun size nasıl hissettirdiğine odaklanmalısınız. Bu durumu “Annemin hastalığına üzülsem de kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum” diyerek ele almak daha iyidir.

4- EFT vuruşları

EFT vuruş sırası, dokuz meridyen noktasının uçlarına metodik vuruşlardan oluşur.

Elinizin dış kenarı

Kaşınız

Gözünüzün yan tarafı

Gözaltı

Burun altı

Çene

Köprücük kemiğinin başlangıcı

Kol altı

Başınızın üstü

Sorununuzu anlattığınız cümlenizi aynı anda üç kez söylerken elinizin dış kenarına noktasına dokunarak başlayın. Ardından, sırayla diğer noktalara ilerleyin. Noktalara dokunurken, sorunlu alanınıza odaklanmayı sürdürmek için bir hatırlatma cümlesi söyleyin. Cümleniz “Annemin hastalığına üzülsem de kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum” ise, hatırlatma cümleniz “Annemin hasta olduğunu hissettiğim üzüntü” olabilir. Bu cümleyi her dokunma noktasında tekrar edin. Bu diziyi iki veya üç kez tekrarlayın.

5- Son yoğunluğu test edin

Sıralamanızın sonunda yoğunluk seviyenizi 0 ile 10 arasında bir ölçekte derecelendirin. Sonuçlarınızı başlangıçtaki yoğunluk seviyenizle karşılaştırın. 0'a ulaşmadıysanız, ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Referans:

Kiara Anthony. “EFT Tapping”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/eft-tapping#technique (18.08.2019).