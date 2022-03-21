Meridyen terapisi nedir?

Akupunkturu da içine alan bir kavram olan meridyen terapisi, aslından bundan çok daha fazlası...

Meridyen terapisi nedir?
Sağlık
21 Mart 2022 Pazartesi

Geleneksel Çin Tıbbının kadim bilgeliklerinden günümüze ulaşan ‘Meridyen Terapisi’ kişinin sağlığını beden bazlı tedavi metotları kullanarak sağlamaya ve korumaya çalışan bir bilgi bütünlüğünü ifade ediyor. Binlerce yıldır bilinen bu metod temelde, bireyin bedenindeki çeşitli enerji kanallarının üzerindeki bölgeler ve noktaları kullanarak iyileştirmeyi amaçlıyor.


Meridyen terapisi nedir?

Tipik olarak, enerji meridyenleri damarlarımızda dolaşan kanın oluşturduğu dolaşım sistemine benzer şekilde bir biyo-enerji sisteminin parçaları olarak tanımlanır. Bu enerji meridyenleri vücudun her iki yanında bulunur ve her biri vücuttaki belirli bir organla ilgilidir. Meridyen terapisi, vücuttaki enerji akışını akupunktur veya akupresür ile dengelemeye çalışır. Akupunktur, çok küçük iğnelerin kullanılmasını içerir ve akupresür daha çok vücuttaki bir enerji noktasına yapılan bir masajdır. Meridyen terapisinin savunucuları, vücudun enerji alanlarının, biri önde, diğeri omurgada olmak üzere gövdenin orta çizgisini takip ettiğine inanırlar. Diğer noktalar vücudun her iki yanında çalışır. Enerji alanları dengesiz hale geldiğinde, enerji bağlantısının bu noktaları tıkanarak bir hastalık veya rahatsızlık sorununa neden olacağı düşünülür. Meridyenler genellikle nabzı ölçerek test edilir, ancak dokunma duyusu da yardımcı olabilir. Her enerji noktası vücuttaki belirli bir organla ilgilidir. Örneğin dizde bir hassasiyet hissi, böbrekle ilgili bir sorunu gösterir. Tedavi daha sonra o belirli enerji noktasına odaklanır.


Parmağınızı 5 saniye buraya bastırınca...
Parmağınızı 5 saniye buraya bastırınca...

Akupresür nedir?

Akupresür, ağrıyı veya rahatsızlığı belirlemek için meridyen boyunca hafif bir basınç uygulama yöntemidir. Bu, hangi organın sorun yaşadığını ortaya koymayı amaçlar. Hangi organ hastalıklıysa, o meridyen boyunca çoğu nokta hassas olacaktır. Akupresür uygulamak için, birkaç parmak birbirine yakın tutulur ve vücudun doğal enerji meridyeninin akışı yönünde nazikçe hareket ettirilir. Bu, doğal enerji meridyenini güçlendirir.


Akupunktur nedir?

Akupunktur, zayıflamış organa karşılık gelecek şekilde enerji meridyeninin uygun noktasına yerleştirilen çok küçük iğnelerin kullanılmasını içeren başka bir meridyen tedavisi türüdür. Akupunktur uzmanı, tedavi için iğnelerin nereye yerleştirileceğini belirlemek için tipik olarak nabzın yol göstericiliğini kullanır. Bu uygulama nispeten ağrısızdır ve birçok insan bunu deneyimlemekten rahatsızlık duymaz. Meridyen tedavisi, genel olarak bir hastalığı değil de kişiyi tedavi etmeye çalışan bir felsefenin ürünüdür. Buna göre, herkeste ortak bulunabilecek ve sınıflandırılabilecek hastalıklar yoktur; her kişinin kendi yaşam enerjisi olan ‘qi’ akışının bozulmasına bağlı olarak vücudun verdiği tepkiler vardır ve Çin tıbbı meridyen terapisi gibi yöntemlere bu enerjiyi normal akışına getirerek iyileşmeyi amaçlar.


Referans:

Faye Cox. “What is Meridian Therapy?”. Şuradan alındı: https://www.thehealthboard.com/what-is-meridian-therapy.htm (15.04.2022).


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