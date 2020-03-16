Duyarlılık mı, fırsatçılık mı?

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Duyarlılık mı, fırsatçılık mı?
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Malum tüm dünyada olduğu gibi bizim de tek gündemimiz virüs. Adını bile birkaç hafta öncesine kadar bilmediğimiz ama bir anda tüm dünyaya korku salan, binlerce kişinin ölümüne neden olan hastalık. İnsan ister istemez korkuyor.

 

“Ben de hasta olacak mıyım?”

“Ailemi nasıl korurum?”

“Korunma yöntemleri neler?”

Gibi birçok soru herkesin kafasında dönüp duruyor. Hal böyle olunca sürekli yeni bilgiler, yeni korunma yöntemleri dolaşıp duruyor. Herkes kendince önlemler almaya çalışıyor. Daha hijyenik olmaya, kalabalık ortamlardan uzak durmaya, işimiz yoksa alışveriş merkezlerine vs gitmemeye başladık. Ancak bu durum beraberinde fırsatçılığı doğurdu. Maske takmak bizi korur dedik, maske fiyatları tavan yaptı. Kolay kolay maske bulunamıyor şu günlerde. Kolonya virüsü öldürür düşüncesi ile kolonya stoklamaya başladık, haliyle onda da fiyatlar bir anda yükseldi. Dezenfektan bulmak sanırım ülkemizde elmas madeni bulmakla aynı zorlukta. Sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir diye bir fısıltı yayıldı, herkes marketlere hücum etti. 4,50 TL aldığım makarnanın fiyatı 15 TL'ye yükseldi. 

 

Bu durumda şunu sorgulama ihtiyacı hissediyorum. Hastalık daha çok etkin bile değilken ve vaka sayısı azken, yayılmalar minimum seviyedeyken bu durumdaysak işler ciddiye bindiğinde örneğin Çin’deki gibi bir durumla karşılaştığımızda neler olacak? Ekmek karaborsa da mı satılacak? Özel hastaneler servet ödediğimiz de mi bizi tedavi edecek? (Ki bugün bile okuduğum bir haberde özel hastanelerin hasta kabul etmedikleri yazıyor. Ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum açıkçası.)  Eczaneler bile fiyatlarını her gün arttırırken nereden ve nasıl sağlık hizmeti almayı düşünüyoruz acaba.

 

Daha duyarlı olmamız gereken şu günlerde bencillik yapıp, açgözlü davranarak ticari mi bakmalıyız olaya. Yoksa kaostan yararlanmak, krizi fırsata çevirmek yerine daha destekleyici, kaosu giderici, dindirici davranışlar mı sergilemeliyiz?

 

Fırsatçı, sadece kendini düşünen, bencil bir ülke değiliz biz ve bunun biran önce farkına varıp işler çığırından çıkmadan normal hayatımıza dönmeliyiz. Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu daha iyi nasıl anlayabiliriz ki…

***

 

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