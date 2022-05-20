Servis: 18 - 20 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Dutlu kakaolu top kurabiye için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

2 bardak dut kurusu

1,5 bardak ceviz içi

1 yemek kaşığı kakao

2 yumurta

Üzerine:

1 tatlı kaşığı tarçın

Dutlu kakaolu top kurabiye yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Dut kuruları, ceviz içi, kakao ve yumurtaları püre haline gelene kadar rondodan geçirin. Elinizi hafifçe suyla ıslatarak küçük ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayın ve tepsiye yerleştirin.

*10 dakika önceden 160 derecede turbo ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine tarçın serpin.

Kısa bir not:

*Dut kurularını 2 saat önceden buzlukta bekletirseniz rondodan çekerken kolaylıkla un haline gelecektir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...