Servis: 18 - 20 adet
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Dutlu kakaolu top kurabiye için malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:
- 2 bardak dut kurusu
- 1,5 bardak ceviz içi
- 1 yemek kaşığı kakao
- 2 yumurta
Üzerine:
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Dutlu kakaolu top kurabiye yapılışı:
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
*Dut kuruları, ceviz içi, kakao ve yumurtaları püre haline gelene kadar rondodan geçirin. Elinizi hafifçe suyla ıslatarak küçük ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayın ve tepsiye yerleştirin.
*10 dakika önceden 160 derecede turbo ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine tarçın serpin.
Kısa bir not:
*Dut kurularını 2 saat önceden buzlukta bekletirseniz rondodan çekerken kolaylıkla un haline gelecektir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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