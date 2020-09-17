Dünya mutfakları: Sanat eserlerinin mutfak hali Japon mutfağı

Geleneksel Japon mutfağında yağ ve baharat kullanımı oldukça azdır. Bu nedenle Japon mutfağı, karşılaşabileceğiniz en sağlıklı mutfaklardan biridir. Besin değerlerini korumak amacıyla çoğu yiyecek ‘az’ pişirilir. Genellikle küçük olan porsiyonların göze hitap etmesine özen gösterilir. Yemek ince ayrıntılara dikkat edilerek, neredeyse sanatsal bir yaklaşımla sunulur. Kesme teknikleri ve yiyeceklerin renk uyumu sofrada çok önemlidir. Sebzeler renklerine göre yeşil, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah-mor olarak sınıflandırılır.

Çoğu tarifin ana malzemeleri arasında soya sosu, mirin, ‘dashi’ (balık suyu) ve Sake yer alır. Yemeğin bitiminde çay içilir. Yeşil çay tüketimi ülkede çok yaygındır. Geleneksel içkileriyse kimi zaman sıcak olarak da tüketilen, pirinç ve tahıl tozundan elde edilen ‘Sake’dir. Japonya’da yemek kültürü ve masa adabı bölgelere göre farklılıklar gösterse de genel geçer kabul görülen bazı kurallar vardır. Yemek yerken tahta çubuk kullanılır ve Japonca da Haşi diye adlandırılır.

Japonya’nın bir numaralı ve ikon olmuş yiyeceği herkesin bildiği üzere Sushi’dir. Sushi ülkemizde çiğ balık gibi düşünülse de kullanılan pirinç sirkesi ve soslar eti pişirme görevini gördüğünü belirtmem gerekiyor.

Japon mutfağından bir tarif: Tavuk Yakitori

Tavuk Yakitori için malzemeler (4 Kişilik):

6 adet kemiksiz tavuk budu (derili)

Bir demet taze soğan

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz kişniş

½ çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı anason

Yakitori Sos için:

150 ml (2/3 su bardağı ) soya sosu

Yarım su bardağı toz şeker

5 tatlı kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

1- Öncelikle sosu hazırlayarak işe başlayın. Sos için gerekli olan malzemeleri küçük bir tencereye alın ve bir taşım kaynatın. Daha sonra sosun altını kısın ve sos üçte birini çekene kadar 10-12 dakika kısık ateşte pişirin.

2- Taze soğanları serçe parmağınız uzunluğunda kesin. Tavuk butlarını şişe sığacak şekilde eşit parçalara ayırın. Her budu 4 parçaya ayırmak en doğrusu olacaktır.

3- Tavuk ve soğanları sırasıyla şişe dizin. Tuz dâhil hiçbir baharat eklemeden mangalda veya ızgarada 10 dakika kadar pişirin. Hazırladığınız sosu pişirme esnasında üzerine sık sık sürün. Arkalı önlü soslayarak pişirdikten sonra mangaldan tavuk şişlerini alın.

4- Kalan sosu yemeğin yanında servis edin. Tavukları mangaldan veya ızgaradan aldıktan sonra dilerseniz baharatları ayrı bir kâsede karıştırıp üzerlerine gezdirebilirsiniz.

Not: Baharatları tavuklar piştikten sonra üzerlerine serpmeniz son derece önem taşımakta. Toz baharatlar ızgara tarzı yemeklerde çok çabuk yanabileceği için bu şekilde baharatların tadını çok daha güzel bir şekilde almış olacaksınız.