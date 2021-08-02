Dünya Emzirme haftası nedir? Ne için vardır? Emzirmek isteyen annelere destek ve bilgi veren uluslararası organizasyonu olan La Leche League ‘in akredite lideri Charlotte Codron, ülkemizde Ekim ayında kutlanan Dünya Emzirme Haftası konusunda sıkça sorulan sorulara cevap verdi.

Dünya Emzirme Haftası ne zaman?

Dünya Emzirme Haftası dünya çapında 170 ülkede 1-7 Ağustos arasında kutlanır. Neden Ağustos ayı? Çünkü 1990 yılının Ağustos ayında İtalya'da emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi için ülkelerin politikalarını geliştirilmesine dair önemli ortak bir bildiri yapılmıştır. Böylece, Innocenti Deklarasyonu olarak adlandırılan bu bildirgeyi anmak için Ağustos ayı seçilmiştir.

Peki neden Türkiye’de Emzirme Haftası Ekim ayındadır?

Birçok ülkede Ağustos ayı en çok çalışma izni kullanılan ay. Emzirmeyi gündeme getirmeye çalışmak için tatil dönemi en iyi seçenek değildir. Eylül ayında ise aileler, anneler okul açılışı ile meşgul olduğu için Dünya Emzirme Haftası kutlamalarının Ekim ayına ertelenmesi birçok ülkede daha uygun görüldü. Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Kanada, Belçika, İspanya gibi birçok ülke Dünya Emzirme Haftası’nı Ekim ayında kutlamayı tercih eder. Türkiye’de Ekim ayındaki kutlama için Ulusal Emzirme Haftası ifadesi de kullanılır.

Dünya Emzirme Haftası’nı koordine eden kimse var mıdır?

Evet, uluslararası komitenin adı WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). Komite birçok partner tarafından yönetiliyor: UNICEF, Dünya Sağlık örgütü, La Leche League International, Academy for Breastfeeding Medicine, International Lactation Consultant Association.

Her sene Dünya Emzirme Haftası’nın bir teması var mıdır?

Evet, 2021’de temamız “Emzirmenin Korunması: Ortak bir Sorumluluktur”. Peki, “Ortak bir sorumluluk” ne demek? Aileler, toplum, sağlık sistemi, sağlık profesyonelleri ve diğer sektörlerde çalışanlar da emzirmeyi korumak, özendirmek ve desteklemek için ellerinden geleni yapmalı ve çaba göstermeli; örneğin işyerleri emzirme dostu olmalı. Formül süt ve mamalar, biberon ve emzik üreten firmalar Dünya Sağlık Örgütü'nün “mama kodu”'na uygun ve etik bir şeklinde çalışmalı (bkn. Emzirmenin Yerini Alabilecek Ürünlerin Pazarlanmasında Uluslararası Etik Kurallar).

Emzirme Haftası için kim etkinlik yapabilir?

Herkes! Emzirme danışmanları, sağlık kuruluşları, devlet ve özel hastaneler, aile sağlık merkezleri, sivil toplumlar, platformlar, sağlık profesyonelleri, dernekler, topluluklar... Emzirme Haftası’nın çerçevesinde anne sütü muadillerini, biberon, emzik gibi ilgili araçlarını üreten ve pazarlayan şirketler tarafından herhangi bir etkinlik olmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nün mama kodu’na göre zaten ailelere ulaşmalarının ve herhangi bir reklam yapmalarının yasak olduğunu hatırlatayım.

Ne gibi etkinlikler olur?

Eğitim, konferans, sergi, kongre, söyleşi… Yaratıcılığın sonu yok! Ortak hedef emzirmenin faydalarının vurgulanması ve emzirmenin desteklemesinin halk sağlığı ve ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır. Ağustos veya Ekim aylarında etkinliklerinizin WABA’da görünmesi için “Pledge Form” adli başvuru formunu doldurabilirsiniz (İngilizce), etkinlikleriniz onayladıktan sonra Emzirme Haftası logosunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Filipinler, 2018

Foto: NOEL CELIS / AFPP