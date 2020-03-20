Koronavirüs ve emzirme

Bulaşıcı hastalık salgını, emziren annelerin endişelerini artırıyor. Araştırmalar sınırlı olsa da, uzmanlar salgın zamanında belirli önlemler alındığı müddetçe emzirmeye devam edilebileceği görüşünde.

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Emziren anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?

Aralık 2019’dan beri tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs (COVID-19) salgını, hamileleri ve bebekli ebeveynleri telaşlandırıyor. Şimdilik yeni tip korona virüsünün bebekleri ve çocukları ciddi şekilde etkilemediği düşünülse de, elbette hastalığın bulaşmasını engellemek için çaba göstermek gerekiyor.

 

Daha önce COVID-19 benzeri salgınlarda, SARS ve MERS enfeksiyonlarının anne sütü ile bebeğe geçmediği düşünülüyordu. Aynı durum yeni koronavirüs, COVID-19 için de geçerli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), solunum yollarını etkileyen virüslerin anne sütü yoluyla bulaşmadığı bilindiğinden COVID-19 teşhisi koyulan annelerin emzirebileceğini bildirdi. Ancak elbette hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için belirli önlemlerin alınması gerekiyor.

 

La Leche League Türkiye’nin Emzirme Hekimliği Akademisi’nin yayınından çevirerek yayınladığı makalede, bebeği beslerken alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor:

  • Emziren anne, COVID-19 şüphesi veya teşhisi varsa, damlacık yoluyla virüsü bulaştırmaktan kaçınmalıdır.
  • Anne bebeğe dokunmadan önce ellerini 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, emzirirken ve yakın temasta bulunurken maske kullanmalıdır.
  • Pompa ile süt sağıyorsa, aletlere dokunmadan önce ellerini yıkamalaı ve her kullanımdan sonra aletleri dezenfekte etmelidir.
  • Mümkünse bebeğin bakımı ve sağılmış süt ile beslenmesi hasta olmayan biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

Ayrıca kadın sağlığı uzmanı Dr. Aviva Jill Romm da emziren anneler için salgın günlerinde bunları öneriyor:

  • Bebeğe damlacık yolu ile virüs bulaştırmayı engelleyecek tüm genel önlemlerin yanı sıra, kendini iyi hisseden anneler de bir miktar süt sağarak buzlukta depolayabilirler. Bu sayede virüse yakalanma ihtimali olduğunda ve (sadece kendinizi yorgun hissettiğiniz için bile) bebekten uzak durma ihtiyacı doğduğunda başka biri sizin yerinize bebeği biberonla besleyebilir. Birkaç günlük biberon beslemesinden sonra memeye dönmek birçok bebek için zor olmayacaktır.
  • Emziren anneler hastalandığında, kendilerine diğer kişilerden daha fazla dikkat etmelidir. Enfekte olmuş anneler bolca su tükemeli, bebekle ilgilenebilecek birinden destek istemeli ve yeterince uyuduğundan emin olmalıdır.
  • Bağışıklık sistemini desteklemek için ekinezya, zencefil, C vitamini ve çinko takviyesi almak emzirme döneminde güvenlidir.

 

ÇOCUKLARA KORONAVİRÜS NASIL ANLATILMALI? "Sakin olun ve çocuğunuza güven ... HAMİLELİKTE KORONAVİRÜS Virüs salgını sırasında hamile o...

 

Yararlanılan kaynaklar:

"Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts" Şuradan alındı: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts. (17.03.2020).

"Koronavirüs 2019 (COVID-19) Hakkında ABM Beyanı". Şuradan alındı: http://www.lllturkiye.org/2020/03/koronavirus-2019-covid-19-hakkinda-abm_16.html (10.03.2020).

"Covid-19, Pregnancy and Breastfeeding: What We Know is Reassuring". Şuradan alındı: https://avivaromm.com/covid-19-pregnancy-breastfeeding/?fbclid=IwAR0fct5oWzRXxJOhCLfHdbDfAsylxEb7EgocfEy_7SdB0psGME3l-IG1Gdw (10.03.2020)

"Pregnancy & Breastfeeding Information about Coronavirus Disease 2019". Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpregnancy-faq.html

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