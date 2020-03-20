Emziren anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?

Aralık 2019’dan beri tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs (COVID-19) salgını, hamileleri ve bebekli ebeveynleri telaşlandırıyor. Şimdilik yeni tip korona virüsünün bebekleri ve çocukları ciddi şekilde etkilemediği düşünülse de, elbette hastalığın bulaşmasını engellemek için çaba göstermek gerekiyor.
Daha önce COVID-19 benzeri salgınlarda, SARS ve MERS enfeksiyonlarının anne sütü ile bebeğe geçmediği düşünülüyordu. Aynı durum yeni koronavirüs, COVID-19 için de geçerli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), solunum yollarını etkileyen virüslerin anne sütü yoluyla bulaşmadığı bilindiğinden COVID-19 teşhisi koyulan annelerin emzirebileceğini bildirdi. Ancak elbette hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için belirli önlemlerin alınması gerekiyor.
La Leche League Türkiye’nin Emzirme Hekimliği Akademisi’nin yayınından çevirerek yayınladığı makalede, bebeği beslerken alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor:
Ayrıca kadın sağlığı uzmanı Dr. Aviva Jill Romm da emziren anneler için salgın günlerinde bunları öneriyor:
Yararlanılan kaynaklar:
"Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts" Şuradan alındı: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts. (17.03.2020).
"Koronavirüs 2019 (COVID-19) Hakkında ABM Beyanı". Şuradan alındı: http://www.lllturkiye.org/2020/03/koronavirus-2019-covid-19-hakkinda-abm_16.html (10.03.2020).
"Covid-19, Pregnancy and Breastfeeding: What We Know is Reassuring". Şuradan alındı: https://avivaromm.com/covid-19-pregnancy-breastfeeding/?fbclid=IwAR0fct5oWzRXxJOhCLfHdbDfAsylxEb7EgocfEy_7SdB0psGME3l-IG1Gdw (10.03.2020)
"Pregnancy & Breastfeeding Information about Coronavirus Disease 2019". Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpregnancy-faq.html