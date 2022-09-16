Domates soslu kıymalı rulo patlıcan yemeği 

Patlıcan mevsimi bitmeden bu lezzeti deneyin... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Domates soslu kıymalı rulo patlıcan yemeği 
Yaşam
16 Eylül 2022 09:52
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Tarif defterimden;

Uzun zamandan beri sizlerle tarifini paylaşmak istediğim tek kelime ile muhteşem diyebileceğim rulo patlıcan yemeği... Kıymalı harcı hazırlayıp tavada veya fırında kızarttığımız patlıcanlara sarıyoruz, ev yapımı domates sos ile birlikte kısa süre fırınlıyoruz. Yanında basmati pirinç pilavı ve cacık ile herkesin çok beğendiği leziz bir mevsim yemeği oluyor... Patlıcan mevsimi bitmeden bu lezzeti deneyin derim...


Ev yapımı domates sos tarifime buradan ulaşabilirsiniz.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 60 dakika


Malzemeler:

  • 5 adet iri boy kemer patlıcan
  • 1 su bardağı sıvı yağ, patlıcanları kızartmak için

Kıymalı harç için;

  • 250 gr az yağlı dana kıyma
  • 2 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 köy biberi, minik küpler halinde doğranmış
  • 1 küçük kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar veya mozarella
  • 10 - 12 sap maydanoz, incecik doğranmış

1, 5 su bardağı ev yapımı domates sosu




Yapılışı:

* Kıyma, kuru soğan ve zeytinyağını küçük bir tencereye alın, sularını salıp çekene kadar iyice kavurun. Sarımsak ve biberleri ekleyip 3 - 4 dakika daha kavurduktan sonra salça, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın. Hazır olan kıymalı harcı bir tabağa geçirerek ılınınca rendelenmiş peynir ve maydanozun yarısını ekleyip karıştırın.


* Diğer tarafta patlıcanları yıkayıp kurulayarak boylamasına ince doğrayın (her bir patlıcandan 6 dilim çıkardım). Dilimlenmiş patlıcanları kağıt mutfak havlusu arasında iyice kurutun. Eş zamanlı sıvı yağı tavaya alın, yağ ısınınca patlıcanları önlü arkalı kızartın ve kağıt havlu üzerine yerleştirin (fazla yağlarını çekmesi için).


* Fırına girebilen tava veya fırın kabına domates sosunu yayın. Kıymalı harçtan kızarmış patlıcanlara birer tatlı kaşığı pay ederek rulo yapın ve domates sosunun üzerine sıralayın.

* 220 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 - 20 dakika pişirin. Üzerlerine maydanozların diğer yarısını serpiştirerek sıcak olarak servis edin...


Kısa bir not;

* Bu defa patlıcanları tavada kızartarak hazırladım, dilerseniz fırında üzerlerine sıvı yağ sürerek kızartabilirsiniz, fırında yapacaksanız fırını 230 derecede 20 dakika önceden ısıtın ki patlıcanlar kararmadan kızarsınlar...


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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