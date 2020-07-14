Doğurganlık için faydalı doğal yöntemler

Doğurganlık sorunları, çiftlerin %15’ini etkiliyor. Özellikle sebebi belirlenemeyen infertilite durumunda uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak sağlıklı değişimlerin doğurganlığı %69 oranında iyileştirebileceği görüşünde.

Hamile kalma şansını artırmak için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler:

1- Bolca antioksidan alın

Yapılan araştırmalar, antioksidan içeren gıdaları tüketmenin hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlığı desteklediğini doğruluyor. Vücuttaki serbest radikallerin yeniden aktive edilmesini sağlayan antioksidanlar, spermlerdeki ve yumurta hücrelerindeki hücre hasarını azaltmaya yardımcı oluyor. Hamile kalmayı deneme sürecinde bolca meyve, sebze, kuruyemiş ve tohum tüketmenin yanı sıra C ve E vitaminleri, folat, beta-karoten ve lutein takviyesi alınması da tavsiye ediliyor.

2- Kahvaltıyı büyütün

Yapılan bir araştırmada daha besleyici bir kahvaltı alışkanlığının, doğurganlığın önündeki en yaygın engellerden biri sayılan polikistik over sendromuna (PKOS) karşı etkili olabileceği kanıtlandı. Normal kiloda PKOS’lu kadınlar için daha kalorili bir kahvaltı, insülin seviyelerini %8, testosteron seviyelerini ise %50 azaltmaya yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, kahvaltıda daha fazla kalori alınması durumunda akşam yemeği öğününün biraz daha az kalorili planlanarak dengelenmesi gerektiği görüşünde.

3- Trans yağlardan uzak durun

Trans yağ tüketimi herkes için çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirken, sağlıklı yağlar tüketmenin metabolizmamızı desteklediği de bir gerçek. Hamile kalmaya çalışan çiftlerin özellikle trans yağlardan uzak durması öneriliyor çünkü özellikle kadınlarda trans yağların insülin seviyelerini olumsuz etkilemesi, yumurtlama ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bazı margarinler, kızarmış yiyecekler, işlenmiş gıdalar ve pastane ürünlerinin çoğu trans yağ içerdiğinden, hamile kalmaya çalışırken bu tür gıdalardan uzak durmak gerekir. Yapılan bazı araştırmalar, diğer sağlıklı yağlar yerine trans yağ tüketiminin yumurtlamaya bağlı kısırlığı %31 artırdığını, karbonhidrat yerine trans yağ tüketmenin ise aynı riski %73 oranında artıracağını ortaya koyuyor.

4- Karbonhidratı azaltın

Karbonhidrat içeren gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek, sağlıklı bir kiloda kalmayı, insülin seviyelerini dengelemeyi, yağ yakımını ve menstrual döngülerin düzenli olmasını sağlayarak doğurganlığı destekler. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının doğurganlık şansını artırdığını doğruluyor. Beslenme düzenine dahil edilen karbonhidratların da mümkün olduğunca daha az rafine edilmiş gıdalar olması öneriliyor.

5- Lifli gıdalar tüketin

Lif içeren gıdalar, vücuttaki fazlalık hormonların atılmasını kolaylaştırır ve kan şekerini dengeleyerek doğurganlığı destekler. Tam tahıllı gıdalar, meyveler, sebzeler ve kurubaklagiller, bol miktarda lif içerir.

6- Protein kaynaklarınızı değiştirin

Yapılan bir araştırma, hayvansal gıda kaynaklı protein yerine sebze kaynaklı protein tüketmenin doğurganlık şansını artırdığını doğruladı. Sıklıkla et, balık ve tavuk tüketmek, yumurtlamaya bağlı kısırlığı %32 oranında artırabilirken, sebze ve kurubaklagil kaynaklı proteinlerin yumurtlamaya bağlı kısırlık riskini %50 azalttığı biliniyor.

7- Multivitamin desteği alın

Haftada üç ya da daha fazla kez multivitamin desteği alan kadınların doğurganlık sorunu yaşama riskinin %20 azaldığı doğrulandı. Özellikle folat içeren multivitamin destekleri, doğurganlığı desteklemek için öneriyor. Doktorunuzla konuşarak sizin durumunuza en uygun multivitamini belirleyebilirsiniz.

8- Daha aktif olun

Egzersizin iyi gelmediği ne var ki! Elbette doğurganlığı desteklemek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri, aktif bir hayat tarzı benimsemek. Haftanın birkaç günü düzenli egzersiz yapmasanız bile normalde yürüdüğünüzden biraz daha fazla yürümek, merdiven inip çıkmak metabolizmanızın işleyişini iyileştirmek için harika bir gelişme olacaktır. Düzenli egzersiz pratiği yaparken de aşırıya kaçmamak gerekiyor zira uzmanlar, yüksek yoğunluklu ağır egzersizlerin de doğurganlığa zarar verebileceği görüşünde.

Referanslar:

Mary Jane Brown. "17 Natural Ways to Boost Fertility". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/17-fertility-tips-to-get-pregnant#18.-Anything-Else (15.06.2017)