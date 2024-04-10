Doğum haritamıza göre nerelerde tatil yapmak bize iyi gelir?

Hayat içerisinde yaşam akışına yetişmeye çalışırken genellikle kendimizi kaçırır, dinlenmeyi, durup yenilenmeyi, ruhumuzun ihtiyaçlarını beslemeyi unuturuz. Psikolojik astrolojiye göre doğum haritamızda 8. evimiz, yenilenip güç topladığımız alanı temsil eder. Yenilendiğimiz alanlar sandığımızın aksine; bizden hiç beklenmeyen, dış dünyadan göstermediğimiz, mahrem alanımızdır. Çünkü yükselenimiz 8. evimize astrolojik anlamda; beklenmedik, fark edilmeyen, öngörülmeyenleri temsil eden 150 derecelik açı yapar.

Siz de ruhunuza nasıl bir tatilin iyi geleceğini, nerelerde dinlenip yenileneceğinizi bilmek istiyorsanız, plan yapmadan önce astrolojik tatil ipuçlarını yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Koç: Yükselen burcunuz Koç ise, 8. eviniz Akrep burcundadır. Sizin için mahreminizi koruyabildiğiniz ıssız, sessiz alanlar ruhunuza iyi gelecektir. Su kenarında huzurlu bir evde kalabilir, tekne kiralayabilir, akşam saatlerinde uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal, metafizik veya psikolojik konular ile ilgilenmek, araştırma gerektiren konular, cinsellik, şifacılık ruhunuzu dinlendirdiğiniz konulardan bazılarıdır.

Boğa: Yükselen burcunuz Boğa ise, 8. eviniz Yay burcundadır. Sizin için ufkunuzu genişleteceğiniz, keşfedeceğiniz, deneyimleyeceğiniz ve yeni şeyler öğreneceğiniz yerler ruhunuza iyi gelecektir. Yurt dışı gezileri, kültür turları, tarihi ve manevi yerleri ziyaret etmek sizi canlandırabilir. Gittiğiniz yerlerde yeni hikayeler dinlemeli, o bölgenin insanları ile sohbetler etmelisiniz. Aynı zamanda spor yapmak, doğada yürüyüşler yapmak, dil öğrenmek, eğitimlere katılmak da size hayat motivasyonu katan alanlardır.

İkizler: Yükselen burcunuz İkizler ise, 8. eviniz Oğlak burcundadır. Sizin için yalnız kaldığınız ve kendi sesinizi dinleyebildiğiniz alanlar ruhunuza iyi gelecektir. Özellikle dağlık, kayalık veya yüksek yerlerde tatiller yapmayı tercih edebilirsiniz. Tarihi veya geleneksel yerleri ziyaret edebilir, hikayesi ile sizi heyecanlandıracak dokusu olan yerleri seçebilirsiniz. Örneğin; İstanbul'da Pera Palas veya Çırağan, İrlanda'da Ashford Castle Hotel, İtalya'da Gritti Sarayı gibi... Aynı zamanda kendinizi işinize vermek, bir şeyler inşa etmek, toprak veya seramiğe dokunmak da size çok iyi gelecektir.

Yengeç: Yükselen burcunuz Yengeç ise, 8. eviniz Kova burcundadır. Sizin için arkadaş gruplarıyla özgürce yapabildiğiniz tatiller ruhunuza çok iyi gelecektir. Aynı zamanda tek başınıza sizden hiç beklenmeyen yerleri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Modern mimarisi olan, büyük devrimler, değişimler yaşamış yerler veya kuzey ülkeleri sizi heyecanlandırabilir. Örneğin; Japonya, Finlandiya veya Norveç ilginizi çekebilir. Plansız, kuralsız programlar size daha iyi gelecektir. Aynı zamanda bilgisayar, teknoloji, astroloji veya sosyal medya ile ilgilenmek de ruhunuzu besleyen alanlardır.

Aslan: Yükselen burcunuz Aslan ise, 8. eviniz Balık burcundadır. Sizin için size ilham verecek, romantik atmosferi olan yerler, deniz manzaralı oteller, sessiz sakin kumsallar ruhunuza çok iyi gelecektir. Tatillerde soft müzikler dinlemek, masaj yaptırmak, uzun yürüyüşlere çıkmak, güzel manzaralı yerlerde fotoğraflar çekmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda odanızda güzel bir ambiyans yaratarak film izlemek, sanatsal aktiviteler, manevi yerler ve ruhsal konular, sergiler, konserler yine ruhunuzu besleyen ve dinlendiren alanlardır.

Başak: Yükselen burcunuz Başak ise, 8. eviniz Koç burcundadır. Sizin için macera ve keşif dolu seyahatler, ekstrem sporlar, kamplar, hareketli tatil programları ruhunuza iyi gelecektir. Gittiğiniz yerlerde dağa tırmanabilir, rafting yapabilir, fethetme arzusu ile atıcılık, okçuluk ile ilgilenebilirsiniz. Yeni yerler ve spontane programlar ilginizi çekebilir. Aynı zamanda spor yapmak, evde mum veya şömine yakmak, köpek beslemek ruhunuza iyi gelen ve enerjinizi yenileyen alanlardır.

Terazi: Yükselen burcunuz Terazi ise, 8. eviniz Boğa burcundadır. Sizin için kaliteli, konforlu, huzurlu tatiller yapmak çok önemlidir. Doğanın içinde, sessiz, fakat temiz ve şık yerlerde kalmak isteyebilirsiniz. Çıktığınız tatiller sizin 5 duyu organınıza hitap etmelidir. Örneğin; güzel manzaralar görmeli, güzel yemekler tatmalı, masaj yaptırmalı, güzel müzikleri olan plajlarda güneşlenmelisiniz. Spontane değil planlı biçimde yola çıkmalısınız. Aynı zamanda bahçeyle, toprakla ilgilenmek, doğa yürüyüşleri yapmak, evde yemek pişirmek de ruhunuzu dinlendiren alanlardır.

Akrep: Yükselen burcunuz Akrep ise, 8. eviniz İkizler burcundadır. Sizin için merakınızı giderecek, hareketli, heyecanlı seyahatler ruhunuzu canlandıracaktır. Tarihi veya kültürel yerleri ziyaret edebilir, renkli, hareketli programlar yapabilirsiniz. Tatillerinizde dans edebilmek, alışveriş yapmak, plajda kitap okumak, müze veya sergi gezmek, yeni arkadaşlar edinmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda yazı yazmak, film veya mizah programları izlemek, yakın çevrenizle kahve eşliğinde sohbetler etmek, eğitimler almak, yeni açılan yerlere ve konserlere gitmek de enerjinizi yenilediğiniz, size iyi gelen alanlardır.

Yay: Yükselen burcunuz Yay ise, 8. eviniz Yengeç burcundadır. Sizin için aidiyet hissedeceğiniz, gözlerden uzakta, sessiz ve ilham veren alanlarda tatil yapmak önemlidir. Dalga sesleriyle uyanmak, gün batımı izlemek, güzel yemekler yemek, gerçekten dinlenmiş hissetmek isteyebilirsiniz. Lüks oteller yerine ilham veren, tarihi dokusu olan, samimi yerlerde kalmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal konular, şifa alanları, ailenizle zaman geçirmek, su kenarlarında yürüyüşler yapmak, odanızda kendinizle baş başa kalmak da ruhunuzun yenilendiği alanlardır.

Oğlak: Yükselen burcunuz Oğlak ise, 8. eviniz Aslan burcundadır. Sizin için gösterişli, ışıltılı yerlerde tatil yapmak önemlidir. Tatil yaptığınız yerde özel hissetmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden lüks ve kaliteli yerleri tercih edebilirsiniz. Hareketli, neşeli, gösterilerin ve konserlerin olduğu yerlerde kalmak, kaldığınız yerde etkinlikler yapmak isteyebilirsiniz. En güzel kıyafetlerinizi giyebilir, gittiğiniz yerlere özenle hazırlanabilirsiniz. Diğer insanlara nazaran daha az fakat kaliteli tatiller yapmayı seçebilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı hobiler, sanat, çocuklarla ilgilenmek, flört etmek ve sevgilinizin yanında olmak ruhunuza iyi gelen diğer alanlardır.

Kova: Yükselen burcunuz Kova ise, 8. eviniz Başak burcundadır. Sizin için tatile gitmeden önce plan yapmak, en doğru ve güzel yerleri bulmak, gideceğiniz yerin hizmetinden ve hijyeninden emin olmak önemlidir. Sade ama göze hitap eden, uyumlu renklerin hâkim olduğu, mimarisi güzel yerlerde kalmak isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde masaj hizmetinin olması, kaplıcaların olması, sağlıklı yiyeceklerin bulunması sizin için önemli olabilir. Aynı zamanda yazı yazmak, eğitimler almak, kişisel gelişiminizle ilgilenmek, organizasyonlar düzenlemek, temizlik veya düzenle ilgilenmek ruhunuza iyi gelen diğer alanlardır.

Balık: Yükselen burcunuz Balık ise, 8. eviniz Terazi burcundadır. Sizin için konforun, estetiğin, şıklığın olduğu yerlerde kalmak, kaliteli hizmet almak önemlidir. Gittiğiniz yerler huzurun ve kalitenin hâkim olduğu, seçkin insanların tercih ettiği yerler olabilir. Tatillerinizde güzel kıyafetler giymek, güzel parfümlerinizi sıkmak, topuklularla dolaşmak, sanat galerileri ve moda merkezlerini gezmek isteyebilirsiniz. Özellikle baş başa romantik tatillere çıkmak size çok iyi gelecektir. Aynı zamanda alışveriş yapmak, müzik dinlemek, sanatsal hobilerle ilgilenmek de ruhunuza iyi gelen diğer alanlardır.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi