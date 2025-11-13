Doğal gargara nasıl yapılır?

Ağız bakım suyu ya da gargara olarak sunulan karışımlar, ağız hijyenini korumak için önemli bir ürün olarak diş hekimleri tarafından öneriliyor. Ancak eğer piyasada hazır satılan ve çeşitli kimyasallar da içeren ürünler içinize sinmiyorsa, daha doğal bir alternatifi kendiniz hazırlamak istiyorsanız, kendiniz için kolayca bir ağız gargarası hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı ağız bakım suyu tarifi

Malzemeler:

400 ml (2 su bardağı) içme suyu

2 çay kaşığı deniz tuzu

15 damla nane yağı

10 damla limon yağı

10 damla çay ağacı yağı

1 çay kaşığı kalsiyum karbonat

Malzemelerinizi bir kasenin içerisinde iyice karıştırın. Kapaklı bir şişeye alın ve mümkünse 2 hafta içerisinde tüketin.

Deniz tuzu, antiseptik özelliği ile ağız içerisindeki bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlarken, ağız yaraları ve aftlar için de oldukça etkilidir. Çay ağacı yağı ve nane yağı da benzer şekilde etki eder, mikropları öldürür, bakteri ve mantar oluşumunu engelleyerek ağız içerisinin güzelce temizlenmesine yardımcı olur. Kalsiyum karbonat, dişleri beyazlatırken aynı zamanda güçlendiren bir içeriktir. Limon yağı da dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Nane yağı ayrıca diğer bileşenlerle birlikte ağız kokusuna neden olan etkenleri de ortadan kaldırarak diş etlerini de rahatlatmaya yardımcı olur. Karışım her ne kadar antibakteriyel ve antimikrobiyel özellikler taşısa da, karışımın içerisinde bulunan su, diğer bileşenlerden ayrışarak zamanla bazı bakterilerin üremesine neden olabilecektir, bu nedenle hazırladığınız sıvıyı iki hafta içerisinde tüketmeniz, daha uzun süre kullanacaksanız buzdolabında saklamanız önerilir.

Nasıl kullanılır?

Şişedeki karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayarak homojen hale getirin. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir yudum ağız bakım suyunu ağzınıza alın, iyice -mümkünse yorulana kadar- çalkalayın ve dikkatlice tükürün. Sıvıyı yutmamaya çalışın.

Ağız bakımına yardımcı diğer doğal uygulamalar

Ağzınızda sürekli yaralar ve aftlar oluşuyorsa, ağız bakım suyunuza ek olarak yine antiseptik ve antibakteriyel özellikleri olan mürrüsafi tozunu günde üç kez ağzınızdaki yaralara sürerek iyileşmelerini kolaylaştırabilirsiniz.

Grip, soğuk algınlığı, faranjit benzeri boğazınızı olumsuz etkileyecek bir hastalık geçiriyorsanız, adaçayı ve deniz tuzu ile boğaz temizleyici bir gargara hazırlayabilirsiniz. Bir bardak kaynamış suya iki yemek kaşığı adaçayı ilave edin ve oldukça yoğun bir bitki çayı demleyin. 10 - 15 dakika demlendikten sonra süzün, hala ılıkken içine 1 çay kaşığı deniz tuzu ilave edip iyice karıştırın. Bu karışım ile günde günde üç kez derin gargara yapın, yani sıvı iyice boğazınıza değene kadar gargaraya devam edin.

Kullandığınız diş macununu diş fırçanıza sıktıktan sonra üzerine bir damla çay ağacı yağı damlatabilir ve dişlerinizi böyle fırçalayabilirsiniz. Çay ağacı yağı dişlerin ve diş etlerinin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olacaktır.