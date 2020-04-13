Doğal doğumun faydaları nelerdir?

Elbette doğal bir doğum her zaman mümkün olmayabilir. Ancak gereksiz müdahalelerden kaçınarak mümkün olduğu kadar doğal doğumu tercih etmek, anne ve bebeğin sağlığı için önemli.

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Doğal doğumu tercih etmek için 5 neden

Bazen gebelikte ya da doğumun ilerleyişinde meydana gelen sorunlar, medikal müdahaleleri gerektirebilir. Doğumda kullanılan suni sancı, ağrı kesiciler, epidural anestezi gibi medikal yöntemler, bazı sorunlarla baş etmek ve çeşitli sakıncalı durumlarda bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlamak için oldukça iyi yöntemlerdir. Ancak herhangi bir tıbbi neden yokken medikal müdahalelere başvurmak, doğal doğumun birçok avantajından mahrum kalmaya neden olur.

 

Mümkün olduğu kadar doğal bir doğum deneyimini tercih etmek ve tıbben gerekmediği müddetçe medikal müdahalelerden kaçınmak için annenin ve bebeğin sağlığını etkileyecek bazı faktörleri gözetmeniz gerekiyor. İşte doğal doğumu tercih etmeniz için 5 neden:

 

1- Doğal doğumda bebek ilaçlara maruz kalmaz

Doğumu başlatmak ya da sancıları hızlandırmak için kullanılan pitocin (suni sancı), ağrı kesici olarak verilen çeşitli ilaçlar ya da epidural anestezi, bebeği doğrudan etkileyerek fetal distress (bebeğin strese girmesi) gibi durumlara neden olabilir. Ancak kendiliğinden başlayan bir doğum, zamanla düzene giren kasılmalarla birlikte ilerler ve bu süreçte bebek, annenin bedeni ile uyum içerisinde hareket ederek herhangi bir yapay uyarana maruz kalmadan dünyaya gelir.

 

2- Doğum süreci doğal akışında ilerler

Bebeğin doğmaya hazır olduğu mesajı annenin sinir sistemine iletildiğinde, kadın bedeni gerekli hormonları salgılamaya başlar ve oksitosin hormonunun artmasıyla birlikte rahim kasılmaları da düzenli hale gelir. Kasılmalar, hormon seviyesi arttıkça sıklaşır ve düzene girer, zamanla rahim doğru ve düzenli bir şekilde kasılıp gevşeyerek bebeğin dışarı çıkmasına izin verir. Annenin metabolizması da bu süreçle uyum içerisinde çalışacağından, fiziksel ve zihinsel olarak bu doğum sürecine uyumlanmak daha kolaydır.

 

Doğum sürecinde alınan ilaçlar, vücudun kimyasını etkilediği için, özellikle suni oksitosin olan suni sancı, hormonal dengeyi de etkileyerek annenin vücudunda doğal olmayan bir dizi etkiye neden olur. Aynı şekilde, ağrı hissetmemek için alınan epidural anestezi veya ağrı kesiciler, sancıların yavaşlamasına ve düzensizleşmesine, ilerleyen safhalarda doğumun durmasına bile neden olabilirler.

 

Doğumda salgılanan en önemli hormon olan oksitosini tetiklemek için rahat, güvenli ve konforlu bir doğum ortamı yaratmak, suni sancı uygulamasının doğal versiyonu sayılabilir. Ağrı kesiciler yerine de endorfin hormonu salınımını tetiklemek daha doğal bir seçim olacaktır.

 

3- Doğal tarafta kalırsınız

Gün geçtikçe daha fazla insan doğal yaşamın kıymetini anlamaya başlıyor. Yediklerimize içtiklerimize dikkat ediyoruz, doğaya yakın olmaya çalışıyoruz. Bu da kendi doğal döngülerimizi ve dolayısıyla doğal gücümüzü hatırlamak için de harika bir yaklaşım. Doğumda bedeninizin doğal olarak neler yapabildiğini deneyimleme fırsatınız olursa, hamilelik ve doğumdan çok daha uzun bir yolculuk olan ebeveynlikte daha özgüvenli olabilirsiniz. Bu elbette ki doğumunuza müdahale edilmesi gerektiğinde güçsüz olduğunuz anlamına gelmiyor, ancak elinizden geldiğince doğal tarafta kalmak kendinizi her zaman daha iyi hissetmenize neden olabilir.

 

4- Bir sonraki doğumunuzu kolaylaştırırsınız

Daha önce müdahaleli bir doğum yapmış olsanız bile, ikincide doğal doğumu deneyebilirsiniz. Hatta sezaryenle doğum yaptıktan sonra bile sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) mümkündür. Birden fazla çocuk yapmayı düşünüyorsanız, doğal doğum özellikle iyi bir seçenektir, çünkü bir kez doğrudan tıbbi ilaçlara ve sezaryene yönelmeden vücudunuzun neler yapabildiğine şahit olduğunuzda, sonraki doğumunuzda kendinizi çok daha güçlü ve özgüvenli hissedebilirsiniz.

 

DOĞAL DOĞUM İÇİN NE YAPMALI?

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