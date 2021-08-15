Directed by Women Turkey başlıyor

Dünyada 7.si düzenlenen ABD ve İspanya olmak üzere birçok ülkede Eylül ayında gerçekleştirilen "Directed by Women" adlı festivalin Türkiye organizasyonu 3. Kez yine Eylül ayında ve Kadıköy’de gerçekleştirilecek.

Kadınlar tarafından yönetilen filmlerin yine kadınlar tarafından değerlendirileceği kısa film festivali Directed by Women Turkey, ulusal ve uluslararası yönetmenlerin katılımına açık. Aynı zamanda Genç Bakış kategorisinde 18 yaş altı yönetmenlere de fırsat sunuyor.

Festivalin 2020 yılındaki Ulusal Birincilik Ödülünü "Anı" adlı filmiyle Demet Erden, Uluslararası Ödülünü ise "The Bush School" filmiyle İtalyan gazeteci Emanuela Zuccala kazanmıştı.

Geçen yıl festival Kadıköy Yel Değirmeni Sanat’ta ücretsiz bir şekilde izleyici katılımına açık tutulmuştu.

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