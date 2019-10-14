1 Kasım'da #Cüretet

Dijital Topuklar Zirvesi 2019

HTHayat.com’un basın sponsorluğunu üstlendiği Dijital Topuklar Zirvesi 2019, 1 Kasım günü İTÜ Maçka'da!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dijital Topuklar, #CüretEt teması etrafında, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde gerçekleşecek. 2016 yılından bu yana yüzlerce kadını bir araya getiren Dijital Topuklar’da bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilham veren, cüret eden insanların hikayelerine ortak olunacak.

Geçtiğimiz yıllarda Dijital Topuklar zirvesinde konuşulan başlıklar şöyleydi:

Dijital Topuklar Zirvesi 2018

Dijital Topuklar Zirvesi 2018, #Tutkunubul teması etrafında gerçekleştirildi. Etkinlikte dijital dünyada iş yapmanın yanı sıra feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliliği, girişimciliğin görünmeyen zorlukları, feminen liderlik, dijital doğanların teknolojiyle ilişkisi gibi birçok konu, alanında etkili isimlerle, tüm gün süren paneller ve söyleşiler üzerinden ele alındı.

Dijital Topuklar Zirvesi 2017

Dijital Topuklar Zirvesi 2017, dijital dünyayı kullanan, üreten ve yön veren kadınların yanı sıra “Bu dünyada neler olup bitiyor?” diye merak eden erkekleri buluşturdu. Zirvede, Ayşe Arman, Ali Koç, Özlem Gürses gibi alanında tanınmış isimler moderatör olarak oturumlara yön verirken Hande Birsay (hihieved), blog yazarı Rümeysa Çamdereli, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, “Yazan Kızlar Kardeştir” başlıklı değişim hikâyesi ile oyuncu ve yazar İclal Aydın, YouTuber Aslı Kızmaz, hukuk danışmanı Gökhan Ahi, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar gibi isimler ise dijital medyada paylaşılanların sorumluluğunu üstlenmek, girişimci dijital kadınların yol haritalarını oluştururken dikkat edilmesi gerekenler, Z kuşağına hitap etmenin incelikleri, dijital iletişimde toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği gibi konular üzerinde durdu.

Dijital Topuklar Zirvesi 2016

Dijital Topuklar Zirvesi 2016'da dijital dünyanın fikir önderleri, sosyal medyanın birleştirici gücünden dijital dünyada oyunun kurallarına kadar dijitalleşmenin arkasındaki tüm dinamikleri konuştu. Sosyalleşmeyi yeniden tanımlayan dijital dünyanın aktif sesleri kadınların başarılarının sırları ve sosyal medya kullanımlarına dair çarpıcı veriler paylaşıldı.

Dijital Topuklar Zirvesi'nden söyleşiler