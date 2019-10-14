1 Kasım'da #Cüretet

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dijital Topuklar, #CüretEt teması etrafında, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde gerçekleşecek. 2016 yılından bu yana yüzlerce kadını bir araya getiren Dijital Topuklar’da bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilham veren, cüret eden insanların hikayelerine ortak olunacak.
Geçtiğimiz yıllarda Dijital Topuklar zirvesinde konuşulan başlıklar şöyleydi:
Dijital Topuklar Zirvesi 2018
Dijital Topuklar Zirvesi 2018, #Tutkunubul teması etrafında gerçekleştirildi. Etkinlikte dijital dünyada iş yapmanın yanı sıra feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliliği, girişimciliğin görünmeyen zorlukları, feminen liderlik, dijital doğanların teknolojiyle ilişkisi gibi birçok konu, alanında etkili isimlerle, tüm gün süren paneller ve söyleşiler üzerinden ele alındı.
Dijital Topuklar Zirvesi 2017
Dijital Topuklar Zirvesi 2017, dijital dünyayı kullanan, üreten ve yön veren kadınların yanı sıra “Bu dünyada neler olup bitiyor?” diye merak eden erkekleri buluşturdu. Zirvede, Ayşe Arman, Ali Koç, Özlem Gürses gibi alanında tanınmış isimler moderatör olarak oturumlara yön verirken Hande Birsay (hihieved), blog yazarı Rümeysa Çamdereli, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, “Yazan Kızlar Kardeştir” başlıklı değişim hikâyesi ile oyuncu ve yazar İclal Aydın, YouTuber Aslı Kızmaz, hukuk danışmanı Gökhan Ahi, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar gibi isimler ise dijital medyada paylaşılanların sorumluluğunu üstlenmek, girişimci dijital kadınların yol haritalarını oluştururken dikkat edilmesi gerekenler, Z kuşağına hitap etmenin incelikleri, dijital iletişimde toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği gibi konular üzerinde durdu.
Dijital Topuklar Zirvesi 2016
Dijital Topuklar Zirvesi 2016'da dijital dünyanın fikir önderleri, sosyal medyanın birleştirici gücünden dijital dünyada oyunun kurallarına kadar dijitalleşmenin arkasındaki tüm dinamikleri konuştu. Sosyalleşmeyi yeniden tanımlayan dijital dünyanın aktif sesleri kadınların başarılarının sırları ve sosyal medya kullanımlarına dair çarpıcı veriler paylaşıldı.
Dijital Topuklar Zirvesi'nden söyleşiler
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Akasya Asıltürkmen
Oyuncu, Akasya Ana Youtube kanalının kurucusu
Dijital dünyada kadın deyince aklınıza ne geliyor?
Zaten aslında dijital dünya deyince aklıma ilk kadın geliyor. Çünkü kadınlar iletişim için varlar ve dijital iletişime, akıllı telefonlara geçildiğinden beri bilgisayara ve bilişim dünyasına uzak tavırdan tamamen vazgeçtiler. El yordamıyla burada etkin olmayı tercih ettiler. Önce etkin oldular, iletişim kurmayı öğrendiler ve sonra bu mecranın başka şekillerde kullanılabileceğini anladılar.
Size ne ilham oldu?
4 senedir yapmayı düşünüyordum ama ancak bir sene geç kaldım ben bu işe. Annelik konusunu seçmemin sebebi de belli, ben de herkes gibi doğal olarak internete “düştüm” muhtaç oldum. Öğrenmem gereken çok fazla şey vardı. Bir de ben 39 yaşındayım ama ne annelik hevesim ne de böyle bir içgüdüm vardı. Hamilelikle ilgili internette arama yaptığımda bunun uçsuz bucaksız bir imkanlar denizi olduğunu gördüm. Ve amatörlüğümün bile, sadece hikayemi paylaşmamın bile aslında insanlar tarafından ilgiyle karşılanacağını fark ettim. Bir bilirkişi olarak da girmedim, ben deyim yerindeyse kendi şapşallıklarımı paylaşacaktım. Bilinçli videolar da çektim ama onun yanında sadece o hafta yaşadığım şeyleri paylaştığım videolar da çok önemli. İnsanlar her zaman senin neyi ne kadar çok bildiğini değil, senin nerede ne kadar saçmaladığını da görmek istiyorlar. Hatta bu onları rahatlatıyor. Yalnız değilmişim diyor. Bak o da ağlıyor bak o da kilo almış diyor. İşin hoş tarafı, bir taşla iki kuş, seni sanatçı olarak da sevmeye başlıyorlar. Şimdi bambaşka bir dünya açıldı benim önümde.
Sadece Youtube değil Facebook, Twitter; biri bir diğerini besliyor. Bir etkileşim, ağ söz konusu. Bu da kadınları cesaretlendirdi. Bir işi yapabileceğini bilince yapmak istersin.
Yeni başlayanlara ne tavsiye edersiniz?
Bence insanın tek engeli kendi düşünceleri. Eğer kafanda hazır bahanelerin varsa hiçbir şey yapmamak için sebep hemen üretebilirsin, zor gelir, bilmediğimizden korkarız. Bunun aslında çok kolay yapılabilecek bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor, bir de mutlaka söyleyecek cümlelerinin olması gerekiyor. Bir blog yazıyorsan ve istikrarlıysan yaptığı şeyde, ürettiğin içerikler karşılığını buluyorsa, samimiysen mutlaka ilerliyorsun. Nerde oturduğunun, nasıl yaşadığının hiçbir önemi yok. Kabul edilebilir bir içeriğinin olması gerekiyor, seni takip eden kişinin orada kendinden bir şeyler bulması gerekiyor ve istikrarlı olmak gerekiyor. Her hafta bir şey yayınlamak gerekiyor. Burada şu anda başarılı olmuş olan, konuşmacı olan kadınların çoğu bunu başarmış olan insanlar. İletişim ağını da sağlam tutmak, diğer kadınlarla bağlantıyı kesmemek gerekiyor.