Dijital Topuklar 2019’da “Cüret Et”ti

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Topuklar Zirvesi, “Cüret Et” temasıyla 30’dan fazla konuşmacıyı 600’den fazla katılımcıyla buluşturdu. İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde her sene olduğu gibi 1 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlik, yine birbirinden özgün hikayelerle kadınlara ilham veren bir gün yaşattı.

“Kadının dijital dünyaya yön veren duruşunu herkese duyurmak ve bu dünyadaki dinamikleri özgün bakış açılarından yola çıkarak değerlendirmek” için çalışmalarını sürdüren Dijital Topuklar Platformu, bu yılki zirvesini “Cüret Et” temasıyla gerçekleştirdi. Gün boyunca keyifle dinlenen hem dijital dünyanın dönüşümlerini hem de kadınların günlük hayatta yaşadığı birçok konuyu, samimi bir dille ele alan etkinlikte Alesta, Armut, Avon, Elenatal, Kahve Dünyası, Medicana, TeknoSA ve VR Masters gibi markalar bir araya geldi.

Dijital Topuklar’ı hayata geçiren içerik üreticileri Elif Doğan ve Perihan Gürer’in açılış konuşmasıyla başlayan, Gözde Aral Ocak’ın sunuculuğunu üstlendiği oturumların ilki Amerikalı ses terapisti Robert Sussuma’nın “Sesini Çıkarmaya Cüret Et” başlıklı mini workshop’u ve konuşması oldu.

Gün boyunca “Yaşlanmaya Cüret Et”, “Cüret Eden Çocuklar”, “Şefkatli Liderlik”, “Yaranı Görmeye Cüret Et” gibi farklı temalardaki panellerde Ufuk Koçak, Ümit Alan, Dr. Seran Göçer, Zeynep Selvili Çarmıklı, Murat Yeşildere, Jaki Baruh, Dr. Arzu Erkan Yüce, Melis Alphan, Hande Kuday, Zeynep Girgin Kalelioğlu, Ayça Şen gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörüğünü Cansu Abay Cansabuncu, Sertaç Doğanay, Perihan Çıragöz, Fatoş Karahasan, Şule Yücebıyık, Elif Doğan gibi isimlerin üstlendiği panellerde dijital dünyanın dönüşümünden, ilham veren girişimlere birçok ilgi çekici konu tartışıldı.

#cüretet temasıyla tüm panellerde kadınlara “sesini çıkarmaya”, “solo yürümeye”, “yaşlanmaya”, “yası görmeye”, “yararını görmeye”, “denemeye”, “bağımsızlığa” cüret etme gibi konularda ilham ve cesaret veren, daha önce konuşulmasından çekinilen birçok konuyu ilgi çekici bir biçimde ele alan Dijital Topuklar dinleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlikten kısa kısa…

Yaşadığı travmaları iyileştirirken başkalarına da ilham olmak üzere yola çıkan Besteci ve Söz Yazarı Eylem Erdem Uğurlu, yaşadığı günleri "Kendimle ve yaşadıklarımla yüzleşmeye başladığımda içimdeki öze ulaştım ve içimdekiler şarkılarla dışarı akmaya başladı." sözleri ile ifade ederek, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Balkonuna sığdırdığı “Kadın Çemberleri” ile Ebrar Güldemir sahnede yerini aldı. Güldemler “Geçecek” sözüyle düşündüren ve dinleyicilere bir o kadar da umut veren sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

“Aslolan içeriktir” konusunun konuşulduğu, Sertaç Doğanay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde dijital algoritmaların içeriğe olan etkisi tartışıldı.

“Açılın Gençler Geliyor” isimli kitabın yazarı Fatoş Karahasan, Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerle gerçekleştirilen çarpıcı araştırma sonuçlarını oturumunda katılımcılarla paylaştı. “Cüret Eden Çocuklar” panelinde ise “Alfa çocuklar” Sera Çamaş, Atlas Sarrafoğlu ve Ezel Kazancı katılımcılarla kahkahalar eşliğinde, umut dolu hikayelerini paylaştı.

“Şefkatli Liderlik” panelinde kurumlarda şefkatli lider yetişirmenin iş hayatındaki önemine değinildi.

Kurumsal kariyerine nokta koyduktan sonra, hızlandırılmış video içerikleriyle Instgram’daki en sevilen isimlerden biri olan Zeynep Girgin Kalelioğlu, “Denemeye Cüret Et” başlıklı oturumda video içerik üretimindeki deneyimlerini paylaştı.

Zirvenin kapanışı ise ekranlardan, radyodan ve stand-up show’larından tanıdığımız, bağımsız radyocu Ayçe Şen, Deniz Arcak ve Akın Eldes’in de katıldığı müzikli bir oturumda cüret etmeye dair hikâyesini anlattı.

Bu sene samimi ve gerçek bir sinerji, dayanışma, çaba ve içtenlikle #cüretet diyerek herkese seslenen Dijital Topuklar dördüncü yılında; kadınların ihtiyacı olan ama sıkça konuşulmayan konuları, içten, gerçekçi, düşündüren, keyifli, odaklı ve şefkatli bir bakış açısı ile “insanca” ve “kadınca” ele aldı.