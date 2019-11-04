Dijital Topuklar 2019’da “Cüret Et”ti

“Kadının dijital dünyaya yön veren duruşunu herkese duyurmak ve bu dünyadaki dinamikleri özgün bakış açılarından yola çıkarak değerlendirmek” için çalışmalarını sürdüren Dijital Topuklar Platformu, bu yılki zirvesini “Cüret Et” temasıyla gerçekleştirdi. Gün boyunca keyifle dinlenen hem dijital dünyanın dönüşümlerini hem de kadınların günlük hayatta yaşadığı birçok konuyu, samimi bir dille ele alan etkinlikte Alesta, Armut, Avon, Elenatal, Kahve Dünyası, Medicana, TeknoSA ve VR Masters gibi markalar bir araya geldi.
Dijital Topuklar’ı hayata geçiren içerik üreticileri Elif Doğan ve Perihan Gürer’in açılış konuşmasıyla başlayan, Gözde Aral Ocak’ın sunuculuğunu üstlendiği oturumların ilki Amerikalı ses terapisti Robert Sussuma’nın “Sesini Çıkarmaya Cüret Et” başlıklı mini workshop’u ve konuşması oldu.
Gün boyunca “Yaşlanmaya Cüret Et”, “Cüret Eden Çocuklar”, “Şefkatli Liderlik”, “Yaranı Görmeye Cüret Et” gibi farklı temalardaki panellerde Ufuk Koçak, Ümit Alan, Dr. Seran Göçer, Zeynep Selvili Çarmıklı, Murat Yeşildere, Jaki Baruh, Dr. Arzu Erkan Yüce, Melis Alphan, Hande Kuday, Zeynep Girgin Kalelioğlu, Ayça Şen gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak yer aldı.
Moderatörüğünü Cansu Abay Cansabuncu, Sertaç Doğanay, Perihan Çıragöz, Fatoş Karahasan, Şule Yücebıyık, Elif Doğan gibi isimlerin üstlendiği panellerde dijital dünyanın dönüşümünden, ilham veren girişimlere birçok ilgi çekici konu tartışıldı.
#cüretet temasıyla tüm panellerde kadınlara “sesini çıkarmaya”, “solo yürümeye”, “yaşlanmaya”, “yası görmeye”, “yararını görmeye”, “denemeye”, “bağımsızlığa” cüret etme gibi konularda ilham ve cesaret veren, daha önce konuşulmasından çekinilen birçok konuyu ilgi çekici bir biçimde ele alan Dijital Topuklar dinleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Bu sene samimi ve gerçek bir sinerji, dayanışma, çaba ve içtenlikle #cüretet diyerek herkese seslenen Dijital Topuklar dördüncü yılında; kadınların ihtiyacı olan ama sıkça konuşulmayan konuları, içten, gerçekçi, düşündüren, keyifli, odaklı ve şefkatli bir bakış açısı ile “insanca” ve “kadınca” ele aldı.
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