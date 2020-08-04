Derin bir yara iziniz varsa, o bir kapıdır...

Derin bir yara iziniz varsa, o bir kapıdır...
Hayatın Sesi
17 Ağustos 2020 Pazartesi
Ülgen Çetinkaya

Çağırılsın veya çağırılmasın Tanrı vardır.

Carl Jung’ın evinin kapısında yazan latince bu söz, neden kapıya asılmıştır hiç düşündünüz mü?

Bu sözün yanısıra kapı ile ilgili, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının yazarı Clarissa P. Estes ise şöyle demiştir...

"Derin bir yara iziniz varsa, o bir kapıdır...

...Eski, çok eski bir öykünüz varsa, o da bir kapıdır.

Gökyüzünü ve suyu tahammül edemeyecek kadar çok seviyorsanız, o bir kapıdır."


İyice incelediğinizde, tüm öğretilerde kapı çoğu zaman yeni bir eşiğe açılan dünya gibi sembolize ediliyor. Ancak elbette ki neyin bizim için bir kapı olup olmadığını ise o şeye yüklediğimiz anlam belirliyor.


Peki ya bizlerin yeni dünyaya açılan kapısı nerededir?


İnsanoğlu anlamadığını etiketleme, bilmediğini yargılama ve düşünce şekline uymadığı şeyi reddedip, kabul etmeme eğilimindedir. Oysa ki benim gibi olmayanı reddetmem demek, dünyayı da reddetmem demek...


Çoğu zaman, kendimde sevmediğim birçok özelliği karşımdaki insanda görüp yargıladığımda – Carl Jung der ki; “Diğerinin sevmediğimiz özellikleri, kendi kendimizi bulmaya yardım edebilir.” aslında en çok kendimi yargıladığımı bir türlü göremem.


Hayatımıza giren, bizi etkilemiş, bize zarar vermiş veya mutluluk vermiş her insan bizim öğretmenimizdir. Ve hayatlarımızda oluşlarının muhteşem sebepleri vardır.


Bu açıdan baktığımızda, karşımıza çıkmış, yargıladığımız, sevdiğimiz veya sevmediğimiz her insan da bir kapıdır.


"Vocatusadque non vocatus, deusaderit.”

Çağırılsın ve çağırılmasın Tanrı var ise eğer ve yine aynı Tanrı insanlara insanlarar acılığı ile yardım ediyor ise, Tanrı karşıma çıkan her insanda açığa çıkmaz mı?


Ve ben bir insanı yargıladığımda, etiketlediğimde, reddedip, ötekileştirdiğimde hem kendi içimdeki Tanrıyı hem de karşımda Tanrının başka sıfat ve özellikleri ile vukubulmuş kimliğini (yani hem kendimi hem de bir başkasını) reddetmiş olmuyor muyum?


Kapının kendisidir Tanrı bazen.


Ve cennette de cehenneme de giriş kapısı dünyanın ta kendisi…


Öyleyse ben ne zaman kabul ve şefkat ile aksam hayata cennette... Ne zaman öfke, ne zaketsizlik ve ötekileştirerek reddetsem kendimi ve bana benzemeyeni cehennemdeyim.


Söylesenize, sizin dünya kapınız ne ile açılıyor?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir Doğru ve güzel bir bakış açısı
    CEVAPLA
  • Misafir Ötekiyle yaşamak, çok anlamlı bir yazı olmuş.
    CEVAPLA
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.