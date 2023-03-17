Deprem ve etkileri

Merhabalar sevgili okurlarım bu ayki yazım yine geçen ay olduğu gibi deprem ve etkilerini kendi gözümden değerlendireceğim. Resmi rakamlara göre elli bine yaklaşan can kaybı ve yüz binlerce yaralımız var. Tekrar yüzyılın en büyük felaketinde hayatını kaybeden canlara Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar çok geçmiş olsun diliyorum.

Deprem sonrası 11 ilde yaşayanların bir bölümü çeşitli illere göç etti. Kalanlar ise barınma, yemek, içmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılanmak şartı ile oturdukları yerde yaşamlarına devam ettiriyorlar. Ancak devletimizin başındakilerin de ifade ettikleri gibi deprem olduktan sonra organize bir şekilde arama kurtarma çalışmaları yürütülemediği için maalesef ölenlerin bir bölümü soğuktan veya enkaz altında uzun süre beklemekten vefat ettiler. Deprem ülkesiyiz diyoruz buna uygun tedbir almak, binaları buna göre inşa etmek, deprem sonrasındaki toplanma alanlarını ona göre düzenleyip boş bırakılması özellikle beklenen İstanbul depreminin en önemli konuları olmalıdır.

Milletimiz o kadar yardımsever ki yapılan programlar neticesinde milyonlarca TL toplandı. Şimdi siz devlet büyüklerimden ricam toplanan paralar ile depremzedelere önce konteyner sağlanmalı ve daha sonra depreme uygun binalar inşa etmek için harcanmalıdır.

Bu arada özellikle depremden etkilenen engelli vatandaşların bakımı her şeyden önemlidir. Devletimizin engellileri çeşitli yurtlara dağıttığını mutlulukla öğrendim. İşte o yurtlarda kalan bir engelli kardeşimiz bana ulaştı. Tesadüfe bakın ki benimle aynı kaderi paylaşıyormuş. 16 yaşındaki kardeşimizin kitabı varmış. Kahramanmaraş’ta kitabı basılmış ancak satışı olamamış. Deprem olunca Konya’ya yurda yerleşince sosyal medyadan benim kitabımın sadece kapağını görünce bana mesaj attı. Ben de hemen geri dönüş yaparak kitabını aldım. Gerçekten kitaplarımla herkese umut olmak benim görevim… Kitap kapağından bile umut olmak inanılmaz mutluluk verici. Umarım daha çok kişiye umut olurum. Siz de kitap almak ve destek olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…