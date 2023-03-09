Delilik nedir?

Delilik, toplumun normlarının dışında olma durumudur. Toplumdan daha zeki ya da daha düşük zekada olmak fark etmez, aykırı davranırsan topluma göre delisindir. Mantığın almadığı olaylar ve gelişmeler karşısında yaşanan kaotik duygu ve düşünce halidir. Aklın bir nevi yeni denge oluşumu için düşünce sistematiğini yenileme sürecidir (reorganizasyon).

Beyindeki senkronizasyonunun bilinen ve genel kabul gören çalışmasından farklı olarak faaliyeti diyebilirim. Yine buna kendimi farklı hissettiğimde içinde bulunduğum durumu örnek gösterebilirim. Beynimin aşırı şekilde dopamin salgılaması sonucu yerinde duramayan, uyumayan, her şey olması gerektiği gibi gidiyor ve gözüküyorken hâkim olamadığım, isteğim dışında oluşan olaylara, konulara ilişkin tahammül sınırlarımı zorlayan, hatta tek başıma onlarca kişiye saldırabilecekmişim gibi bir sonunu düşünememezlik hali diyebilirim.

Kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapabilme durumudur delilik, dünyanın kahrı başka türlü çekilmez çünkü.

Delilik bir akıl hastalığıdır. Dışarıdan gülüp, eğlenerek dalga geçtiğimiz gibi eğlenceli bir durum değil tam aksine ciddiye alınması ve tedavi edilmesi gereken bir şuur bozukluğudur. Ötekini hesaba katmamaktır. Simgesel olarak yasaya girmeyen, kültüre girmeyen, kimseyi tanımayan olarak ifade edilebilir. Merkeze kendini koymaktır. Örneğin, kişi ben kralım der ve buna inanır öyle yaşar, aksi olan hiçbir şeye inanmaz.

Normalin dışında kendine yarattığı dünyası olan ve içinde bulunduğu dünyanın varlığını kabul etmeyen, ruh, sinir ve beyin hastalığıdır.

Kriz geldiğinde bilinçli davranıştan yoksun olma halidir delilik, yani bir nevi davranış bozukluğudur. Beynin özellikle ön lobunda meydana gelen hasardan kaynaklı olabilir. Davranışların yorumu ve niteliği kültürden kültüre, toplumdan topluma ve dinden dine değişkenlik gösterir. Kimine kişinin davranışları uyumlu gelirken bir başkasına aynı davranışlar anormal gelebilir.

Delilik uç noktalarda dolaşan ekstrem beynin özelliğidir. Hemen her şey bizim duyu ve duygularımızla ilgili bir gelişmedir. Aşırı hassas kişilerin duygularıyla hareket etmesi, düşünmeden tepki vermesi, ani bir acı insana yol gösterir. Dışarıdan ya da içeriden duygusal farkındalığı arttıran olayın en dipte tepkisinin dışa ya da içe sunulmasıdır.

Doğuştan deli olmak mı? Sonradan akıl hastası olup delilik yaşar hale gelmek mi?

Bünyenin dehayı kaldıramayışı. Akıl kaybı ya da üst akıldır delilik.

Günümüzde yaşamaya çalışmaktır.

Akıl dışı davranışların bütünüdür.

Hayatı kabullenememektir.

Duvarları yıkmaktır. Farkındalıktır.

İnce düşünmektir.

Hep aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç beklemektir.

Kim olduğunla kim olman gerektiğini söylemeleri arasındaki mücadeledir.

Her şeyin farkında olmaktır. Akıllı taklidi yapmayı bırakmaktır.

Delilik yaratıcılıktır. Sınırsız özgürlüktür.

İrrasyonel tarafını kabul edemeyen insanın kendisini rasyonel olmaya zorlamasıdır.

Kimine göre dahiliktir, kimine göre yaratıcı zekadır. Kimine umudunu yitirmişliktir. Bazen en delimiz en akıllımızdan bilgedir.

Popülasyondan farklı düşünen, farklı yaşayan ve farklı davrananlardır. Herkese normal gelen şeyleri anormal olarak yaşamaktır.

Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.