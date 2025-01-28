DeepSeek özellikleri

Yapay zeka sohbetinde yeni oyuncu DeepSeek nedir? Üretken yapay zeka sohbet aracı DeepSeek'in özellikleri, ABD'deki yapay zeka geliştiricisi şirketler için yeni bir rekabet doğuruyor. DeepSeek nedir, farkları nelerdir? Yakından tanıyalım.

DeepSeek özellikleri
Yaşam
Giriş: 28 Ocak 2025 14:00 Güncelleme: 28 Ocak 2025 14:35
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Çinli girişim tarafından DeepSeek adlı bir yapay zeka modeli piyasaya sürüldü. Piyasadaki örnekleri ile aynı yapay zeka sohbeti performansını daha uygun fiyata sunması ile dikkat çeken DeepSeek’in ortaya çıkış hikayesi öne çıkan özellikleri…


DeepSeek nedir? Deepseek özellikleri nelerdir?

Deep Seek, açık kaynaklı büyük dil modelleri (LLM) geliştiren bir Çinli yapay zeka şirketi. Üretken yapay zeka sohbet aracı olan DeepSeek, görsel oluşturma özellikleriyle de öne çıkıyor. Janus-Pro-7B modeli, şirket tarafından “Görüntü oluşturma ve analizde sektör devlerini geride bırakan, gelişmiş, açık kaynaklı, çok modlu bir yapay zeka modeli” olarak tanımlanıyor.


DeepSeek adlı Çinli bir yapay zeka şirketi, bazı uzmanların OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip olduğunu söylediği yeni teknolojisi nedeniyle Amerika'nın dikkatini çekiyor. OpenAI, Google ve diğer büyük ABD şirketleri önümüzdeki yıllarda yapay zekaya toplam yaklaşık 1 trilyon dolar yatırım yapma yolunda ilerliyor. DeepSeek’in ise, uygulamayı geliştirme maliyetlerinin düşük olması sebebiyle ABD merkezli yapay zeka uygulamaları ile kolayca rekabet edebilecek düzeyde olduğu söyleniyor.


DeepSeek farkları ve özellikleri

Aralık 2024'te DeepSeek-V3 piyasaya sürüldü. Milyon token başına maliyeti düşük olan DeepSeek-V3’ün, düşük maliyetle geliştirilmesi ve benzerlerine kıyasla daha az kaynak kullanmasına rağmen aynı seviyede görevleri yerine getirdiği söyleniyor. Örneğin dünyanın önde gelen A.I. şirketleri sohbet robotlarını 16.000'e kadar entegre devre, başka deyişle "bilgisayar çipi" kullanan süper bilgisayarlarla eğitirken; DeepSeek yalnızca yaklaşık 2.000 özel bilgisayar çipine, ihtiyaç duyduğu iddia ediyor. Söz konusu iddialar, çip üreticilerinin ABD borsalarında yaşadığı düşüşü açıklıyor.


DeepSeek-V3'ün 6 milyon dolardan az olan eğitim maliyeti, ABD'li teknoloji devi Meta'nın en son yapay zekasını oluşturmak için harcadığından yaklaşık 10 kat daha az. Sahip olduğu bu avantajlar, yapay zeka kullanıcılarının dikkatini DeepSeek’e çeviriyor.


Performans

Karşılaştırma testleri, DeepSeek-V3'ün GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet ile eşleşirken Llama 3.1 ve Qwen 2.5'ten daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor.


DeepSeek'in A.I. V3 modelini kullanan Assistant adlı uygulama, ABD’deki iOS App Store'da en yüksek puan alan ücretsiz uygulama olarak ChatGPT'yi geride bıraktı.


Financial Times, her bir milyon çıkış tokeni için 2 RMB fiyatıyla benzerlerinden daha ucuz olduğunu bildirdi. Waterloo Üniversitesi Tiger Laboratuvarı'nın liderlik sıralamasında DeepSeek-V2, LLM (geniş dil modeli) sıralamasında yedinci sırada yer aldı.


American A.I. tarafından kullanılan kıyaslama testlerine göre, sohbet robotunun soruları yanıtladığı, mantık sorunlarını çözdüğü ve halihazırda piyasada bulunan herhangi bir şeyle aynı düzeyde kendi bilgisayar programlarını yazdığı bildiriliyor.


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DeepSeek’in çıkış öyküsü

Düşük fiyata güçlü performans sunan DeepSeek-V2'yi Mayıs 2024'te piyasaya sürüldü. Çeşitli teknoloji devleri, şirketle rekabet edebilmek için yapay zeka modellerinin fiyatını düşürmeye başladı. DeepSeek, uyguladığı düşük fiyata rağmen, zarar eden rakiplerine kıyasla kârlıydı.


DeepSeek, üretken yapay zeka sohbet robotunu açık kaynak haline getirdi; bu, kodunun ücretsiz olarak kullanıma, değiştirilmeye ve görüntülenmeye açık olduğu anlamına geliyor.


Merkezi Hangzhou, Zhejiang'da bulunan şirket, kurucu ortağı Liang Wenfeng'in şirketi 2023 yılında kurduğu ve CEO'su olarak görev yaptığı Çin hedge fonu High-Flyer'a aittir ve yalnızca onun tarafından finanse edilmektedir. High-Flyer, yapay zeka ticaret algoritmalarını geliştirmeye ve kullanmaya odaklanan bir hedge fonu. Deep Seek 2023 yılında yapay zeka araçları geliştirme araştırmalarına adanmış bir yapay genel zeka laboratuvarı kuran yatırımcısı High-Flyer’ın kendi şirketine dönüştü.


10 Ocak 2025'te şirket, 27 Ocak itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iOS App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama olarak ChatGPT'yi geride bırakan ilk ücretsiz chatbot uygulamasını yayınladı.


DeepSeek'in daha büyük ve köklü rakiplere karşı elde ettiği başarı, "yapay zekayı alt üst eden" ve "küresel bir yapay zeka uzay yarışı olarak ortaya çıkan şeyin ilk atışını" oluşturan bir başarı olarak tanımlandı. Şirket, Çin'in en iyi üniversitelerinden genç yapay zeka araştırmacılarını titizlikle işe alıyor ve modellerinin bilgi ve becerilerini çeşitlendirmek için bilgisayar bilimi alanının dışından da işe alımlar yapıyor.


*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.


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