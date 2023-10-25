Cumhuriyet’in 100. yılında gidebileceğiniz ücretsiz konserler

Birçok şehirde Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalar için etkinlik takvimi belli oldu. İşte, 29 Ekim'e özel ücretsiz konserler...

Cumhuriyet’in 100. yılında gidebileceğiniz ücretsiz konserler
Yaşam
Giriş: 25 Ekim 2023 13:13
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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. İşte ücretsiz konserler...


28 Ekim Cumartesi - İstanbul

  • Melike Şahin - Maltepe
  • Gazapizm - Maltepe
  • Madrigal - Maltepe
  • Betül Demir - Maçka Parkı
  • Nova Norda – Maltepe
  • Ozbi - Maltepe Etkinlik Alanı
  • Şevval Sam & Ozan Doğulu - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe

29 Ekim Pazar - İstanbul

  • Duman - Maltepe
  • Edis - Maltepe
  • Melike Şahin - Maçka Parkı
  • Sertab Erener - Ataşehir
  • Sıla - Maltepe
  • Mazhar Alanson - Maltepe
  • Adamlar - Maltepe
  • Zülfü Livaneli - Caddebostan, Kadıköy
  • İskender Paydaş - Maltepe
  • Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin, Mansur Ark - Sarıyer

26 Ekim Perşembe - İzmir

  • Melek Mosso - Çiğli
  • Volkan Konak - Karşıyaka

28 Ekim Cumartesi - İzmir

  • Ceza - Buca
  • İkilem - Bornova
  • Nilüfer - Çeşme
  • Dolu Kadehi Ters Tut - Karabağlar

29 Ekim Pazar - İzmir

  • Emir Can İğrek - Torbalı
  • Hayko Cepkin - Gaziemir

Ankara

  • Fatma Turgut - Yenimahalle, 26 Ekim
  • Hüseyin Turan - Yenimahalle, 27 Ekim
  • Ceylan Ertem - Yenimahalle, 28 Ekim
  • Tan Taşçı - Çankaya, 29 Ekim
  • Özlem Özdil - Yenimahalle, 29 Ekim
  • Işın Karaca - Elmadağ, 29 Ekim

Diğer konserler...

  • Gülşen - 27 Ekim Cuma, Eskişehir
  • İrem Derici – 29 Ekim Pazar, Mersin
  • Eypio - 29 Ekim Pazar, Burdur
  • Manuş Baba - 26 Ekim Perşembe, Avcılar
  • Leman Sam - 29 Ekim Pazar, Antalya
  • Volkan Konak - 27 Ekim Cuma, Maltepe
  • Pinhani, 25 Ekim Çarşamba, Adana
  • Ümit Besen & Pamela 28 Ekim Cumartesi, Burdur



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