Cumhuriyet’in 100. yılında gidebileceğiniz ücretsiz konserler

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. İşte ücretsiz konserler...

28 Ekim Cumartesi - İstanbul

Melike Şahin - Maltepe

Gazapizm - Maltepe

Madrigal - Maltepe

Betül Demir - Maçka Parkı

Nova Norda – Maltepe

Ozbi - Maltepe Etkinlik Alanı

Şevval Sam & Ozan Doğulu - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe

29 Ekim Pazar - İstanbul

Duman - Maltepe

Edis - Maltepe

Melike Şahin - Maçka Parkı

Sertab Erener - Ataşehir

Sıla - Maltepe

Mazhar Alanson - Maltepe

Adamlar - Maltepe

Zülfü Livaneli - Caddebostan, Kadıköy

İskender Paydaş - Maltepe

Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin, Mansur Ark - Sarıyer

26 Ekim Perşembe - İzmir

Melek Mosso - Çiğli

Volkan Konak - Karşıyaka

28 Ekim Cumartesi - İzmir

Ceza - Buca

İkilem - Bornova

Nilüfer - Çeşme

Dolu Kadehi Ters Tut - Karabağlar

29 Ekim Pazar - İzmir

Emir Can İğrek - Torbalı

Hayko Cepkin - Gaziemir

Ankara

Fatma Turgut - Yenimahalle, 26 Ekim

Hüseyin Turan - Yenimahalle, 27 Ekim

Ceylan Ertem - Yenimahalle, 28 Ekim

Tan Taşçı - Çankaya, 29 Ekim

Özlem Özdil - Yenimahalle, 29 Ekim

Işın Karaca - Elmadağ, 29 Ekim

Diğer konserler...