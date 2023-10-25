Cumhuriyet’in 100. yılında gidebileceğiniz ücretsiz konserler

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl erken bir tarihte başlayacak. İşte ücretsiz konserler...
28 Ekim Cumartesi - İstanbul
- Melike Şahin - Maltepe
- Gazapizm - Maltepe
- Madrigal - Maltepe
- Betül Demir - Maçka Parkı
- Nova Norda – Maltepe
- Ozbi - Maltepe Etkinlik Alanı
- Şevval Sam & Ozan Doğulu - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe
29 Ekim Pazar - İstanbul
- Duman - Maltepe
- Edis - Maltepe
- Melike Şahin - Maçka Parkı
- Sertab Erener - Ataşehir
- Sıla - Maltepe
- Mazhar Alanson - Maltepe
- Adamlar - Maltepe
- Zülfü Livaneli - Caddebostan, Kadıköy
- İskender Paydaş - Maltepe
- Burak Kut, Yonca Evcimik, Vitamin, Mansur Ark - Sarıyer
26 Ekim Perşembe - İzmir
- Melek Mosso - Çiğli
- Volkan Konak - Karşıyaka
28 Ekim Cumartesi - İzmir
- Ceza - Buca
- İkilem - Bornova
- Nilüfer - Çeşme
- Dolu Kadehi Ters Tut - Karabağlar
29 Ekim Pazar - İzmir
- Emir Can İğrek - Torbalı
- Hayko Cepkin - Gaziemir
Ankara
- Fatma Turgut - Yenimahalle, 26 Ekim
- Hüseyin Turan - Yenimahalle, 27 Ekim
- Ceylan Ertem - Yenimahalle, 28 Ekim
- Tan Taşçı - Çankaya, 29 Ekim
- Özlem Özdil - Yenimahalle, 29 Ekim
- Işın Karaca - Elmadağ, 29 Ekim
Diğer konserler...
- Gülşen - 27 Ekim Cuma, Eskişehir
- İrem Derici – 29 Ekim Pazar, Mersin
- Eypio - 29 Ekim Pazar, Burdur
- Manuş Baba - 26 Ekim Perşembe, Avcılar
- Leman Sam - 29 Ekim Pazar, Antalya
- Volkan Konak - 27 Ekim Cuma, Maltepe
- Pinhani, 25 Ekim Çarşamba, Adana
- Ümit Besen & Pamela 28 Ekim Cumartesi, Burdur
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