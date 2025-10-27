Cumhuriyet Bayramı ve HTHayat

Merhabalar,

Normalde ayda bir yazılarımla sizlerle oluyorum. Bu sefer ikinci kez buluşuyoruz çünkü çok özel bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyet, birçok ülkenin hayalini kurduğu ama ulaşamadığı bir yönetim biçimidir. Kurtuluş Savaşı, bir milletin yeniden doğuşunun en önemli adımı olmuştur. Milletiyle el ele özgürlük mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk, sayısız savaştan zaferle çıkarak yüce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş, ileri görüşlü bir komutan olarak o zor koşullarda bile asla pes etmemiştir.

Cumhuriyet, Türk milletine verilmiş en büyük armağandır. Nice 102 yılları kutlayacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin ilke ve inkılaplarını ne kadar çok yaşatır ve uygularsak, ülkemiz o kadar gelişir ve büyür.

Gelelim ikinci konuma…

Bu benim için çok özel bir başlık. 2010 yılında yazarlık yolculuğum başladı. Aynı zamanda HT HAYAT serüvenim de o yıllarda başladı. Engelli bireylerin yaşadığı her şeyi sizlere aktarmak, farkındalık yaratmak benim için paha biçilmez bir mutluluk.

15 yıldır olduğu gibi, bu güzel sitede yazılarımla sizlerle olmaya devam edeceğim.

Hthayat ailesine gönülden teşekkür ediyorum.

Sevgiyle...

Ersin Ata

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…