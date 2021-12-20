Çok çikolatalı bademli kek

Çikolatanın tüm lezzetini damakta hissettiren, iç dokusu sakızımsı ıslak kıvamlı badem unlu nefis kek... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Çok çikolatalı bademli kek
Yaşam
20 Aralık 2021 Pazartesi

Yılbaşında sevdiklerinizle paylaşmak için kısa sürede hazırlayabileceğiniz beyaz unsuz bol çikolatalı keki deneyin derim...


Servis: 11*30 cm lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 300 gr çikolata, %56 kakao oranında

  • 150 gr tereyağı

  • 80 gr toz şeker

  • 135 gr badem unu

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 3 yumurta, oda ısısında

Piştikten sonra üzerine:

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem

  • Orman meyveleri




Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp kakaonun yarısını serperek fazlalığını silkeleyin ve kenarda bekletin.


*Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip homojen kıvam alana kadar iyice karıştırın. Toz şeker, badem unu ve vanilya özütünü ilave ederek karıştırın. Yumurtaları birer birer ilave edip mikserle 3 - 4 dakika çırpın. Karışımı Baton kalıba aktarıp üzerini düzeltin.


*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağına aktarın. Üzerine kalan kakaoyu ve file bademleri serpin, dilerseniz orman meyveleriyle süsleyerek yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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