Çok çikolatalı bademli kek

Yılbaşında sevdiklerinizle paylaşmak için kısa sürede hazırlayabileceğiniz beyaz unsuz bol çikolatalı keki deneyin derim...

Servis: 11*30 cm lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 yemek kaşığı kakao

300 gr çikolata, %56 kakao oranında

150 gr tereyağı

80 gr toz şeker

135 gr badem unu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

3 yumurta, oda ısısında

Piştikten sonra üzerine:

1 yemek kaşığı kavrulmuş file badem

Orman meyveleri

Yapılışı:

*Kalıba tereyağı sürüp kakaonun yarısını serperek fazlalığını silkeleyin ve kenarda bekletin.

*Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip homojen kıvam alana kadar iyice karıştırın. Toz şeker, badem unu ve vanilya özütünü ilave ederek karıştırın. Yumurtaları birer birer ilave edip mikserle 3 - 4 dakika çırpın. Karışımı Baton kalıba aktarıp üzerini düzeltin.

*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Keki fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağına aktarın. Üzerine kalan kakaoyu ve file bademleri serpin, dilerseniz orman meyveleriyle süsleyerek yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...