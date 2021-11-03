Çocuklarımızı istemeden de olsa maruz bıraktığımız 10 tehlike

Çocuk yetiştirmek güzel olduğu kadar da zordur da. Günlük yaşam, küçüklerimiz için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumlarla doludur ve ebeveynler olarak bazen bunun farkında olmayabiliriz. İşte farkında olmadan çocuklara zarar veren durumlar...

1. Yürüteç kullanımı

Bebeğinize yürümeyi öğrenme sürecinde yardımcı olması için yürüteç almaya karar veren ebeveynlerden biri olabilirsiniz. Ancak, uzmanların yürüteci önermediğini bilmelisiniz. Yürüteç kullanımı, yürümenin başlamasını geciktirmek ve kaza riskini artırmak gibi çeşitli dezavantajlara neden olmaktadır. Çocuklara yürümeyi öğretmenin en iyi yolu yetişkinlerin yardımıdır, bu yüzden çocukları elinden tutup ilk adımlarında onlara eşlik edebilirsiniz. Yürüteç kullanmak zararlı mı? yazısını okumak için tıklayınız...

2. Onlara cep telefonunuzu vermek

Cep telefonu genellikle çocukları eğlendirmek için yetişkinlerin büyük bir kurtarıcısıdır. Bu büyülü cihaz, çoğunlukla dikkatlerini çekmeyi başaran tek şeydir. Bununla birlikte, cep telefonlarının belirli seviyelerde radyasyon yaydığını ve bunlara maruz kalmanın bazı ciddi hastalıklara yakalanma olasılığını artırabileceğini bilmek önemlidir. Ayrıca, çocukların cep telefonuna maruz kalmasını nörolojik sorunlar, psikolojik bağımlılıklar ve davranış sorunları ile ilişkilendiren çalışmalar da bulunmaktadır.

Çocuklara telefon vermek yerine, onlara bir oyuncak vermek ya da gelişimlerini etkilemeyen başka bir aktivite ile eğlendirmek çok daha iyi olacaktır. Çocuklar için sağlıklı medya alışkanlıkları yazısını okumak için tıklayınız...

3. Meyve suyu vermek

Çocuklara meyve suyu vererek onlara sağlıklı bir içecek veriyormuşuz gibi görünse de, gerçekte durum böyle değildir. Meyve suyu iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır, ancak aynı zamanda yüksek miktarda şeker içerir. Bu, çocukların diş çürüklerine daha yatkın olmalarına neden olur.

Çocuklarınızın meyvelerden besin almalarını istiyorsanız, yapılacak en iyi şey onları bir sebzenin yanında yedirmektir. Bu sayede tüm besin maddelerinden faydalanabilir, daha sağlıklı hale getirebilir ve böylece beslenme alışkanlıklarını geliştirebilirsiniz.

4. Çok sıcak tutan giysiler giydirmek

Çocukları doğru sıcaklıkta tutmak ebeveynler için önemlidir. Bazen çocukların çok üşüdüğünü düşünmeye meyilliyiz ve onları gereğinden fazla giydiriyoruz. Bilmeniz gereken şey, bunun ateşe (çünkü yeni doğanlar vücut ısısını düzenleyemezler), deri döküntülerine ve vücut ısısını dengelemek için aşırı enerji harcamasına (ki bu da kilo almalarını zorlaştırabilir) neden olabileceğidir. Bu nedenle, gereksiz ve kat kat giydirmeyi önlemek için bebeğin odasını ve vücut ısısını sürekli kontrol etmek çok önemlidir.

5. Araba koltuğunda oyuncak vermek

Bazı çocuklar için araba yolculuğunun sıkıcı ve yorucu olduğu doğrudur. Bu nedenle, ebeveynlerin, yolculuğu biraz daha katlanılabilir ve eğlenceli hale getirmek için çocukların oyuncak ile oynamalarına izin vermeleri normaldir. Ama bu hiç de iyi bir fikir değil. Çocukların ellerinde bulunan oyuncaklar, bir araba kazası durumunda tehlikeli hale gelebilir.

6. Beşikte yastık kullanmak

Aileye bir bebeğin gelişini duyduğumuzda, odayı güzel dekore etmek için bir sürü eşya satın almak istememiz normaldir. Ve beşik, herhangi bir bebeğin yatak odasını tasarlarken ilk önce karar vermediğimiz eşyalardan biridir. Ama unutmamanız gereken önemli bir şey var, o da; beşiği yastık ve battaniye ile doldurmamaya çalışmaktır. Bebeğin beşiğindeki herhangi bir nesne çocuğun boğulmasına neden olabilir, bu nedenle beşik mümkün olduğunca boş olmalıdır.

7. Banyo oturağı kullanmak

Banyo zamanı, bir bebeğin hayatında önemli bir andır. Sadece bundan zevk aldıkları için değil, aynı zamanda bir oyun anı ve ebeveynlerle bağlantı kurma zamanı olduğu için. Banyo oturakları, banyo sırasında bebeği desteklemek için çok faydalıdır, ancak tehlikeli olabilirler. Biz bir şey yaparken onları bu oturaklarda bir dakika yalnız bırakabileceğimizi düşünüyoruz ama bu ciddi bir hata. Çocuk küvette ters dönebilir ve büyük kazaya neden olabilir.

8. Diş çıkarma kolyesi satın almak

Diş çıkarma kolyeleri ebeveynler arasında giderek daha popüler hale geldi ve genellikle bebeklerin diş çıkarmaya başladıklarında ağrılarını gidermek için kullanılıyor. Ancak bazı uzmanlar bu tür takıları kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarıyor. Kolye kırılırsa, çocuk kolyenin bir kısmını yutabilir ve boğulabilir. Ayrıca ağzında ya da diş etlerinde enfeksiyon oluşumuna neden olabilir.

9. Çocuklarla birlikte yemek pişirmek

İstatistiklere göre evdeki çocuk kazalarının en ciddisi mutfakta oluyor. Mutfak ebeveynlerin muhtemelen çok fazla zaman geçirdiği alan ve ayrıca çocukları meraklandıran bir cazibe merkezi. Bu nedenle çocuklarla birlikte asla yemek pişirmeyin demiyoruz ancak kazaları önlemek için tüm önlemleri alarak yapmanız önemlidir. Örneğin: Çocuk mutfaktaysa sıvı veya sıcak kaplar taşımayın, bıçak veya keskin nesneler içeren çekmecelere erişimi engelleyin ve elektrikli aletleri prizden çekip çıkarın.

10. Yatakta onları yalnız bırakmak

Ebeveynler, küçük bebeklerin hareket edemedikleri için onları yatakta veya alt değiştirme masasında yalnız bırakmanın güvenli olduğunu düşünmeleri yaygındır. Kendi başlarına hareket edemeseler de düşebilir ve bu durum yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca kırılmaya neden olabilecek hareketler yapabilirler. Bu nedenle uzmanlar, bebeğinizi asla yalnız ve başıboş bırakmamanızı tavsiye ediyor.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/10-everyday-hazards-we-may-be-unintentionally-exposing-our-children-to-804004/