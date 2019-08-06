Çocukla tatile hazır mısınız?

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Çocukla tatile hazır mısınız?
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Tatile giden yolda bagajınızda neler var?

Hayatımın çocuktan önce ve çocuktan sonra tatil bavullarını düşündüm de. Bavul sayısı yine aynı, değişen kendime aldıklarım azalırken çocukların eşyaları artıyor. Örneğin uçuş uçuş elbiselerim kırışıyor diye ütü taşırdım, şimdi kırışmayan kıyafetler tercih ediyorum. Her güne ayrı kombin ve ayakkabı – çanta taşırdım. Şimdi mümkünse plaj kıyafeti dışında bir şey taşımayayım diyorum. Tabi bir de çocuklar bol bol gezip, oyun oynamaya ve dinlenme üzerine kurguladığımızdan tatilleri, kıyafet tercihlerimi de buna göre yapmaya başladım.

 

Peki, bizim için bavul da bagajda olmazsa olmazlarımız neler?

Benim öncelikli olarak yaptığım bir liste çıkarmak. Gideceğimiz ve gezeceğimiz yerlere göre yanımıza neler almalıyız bunu yazıyorum. Hala yazarak bavul hazırlayan kim kaldı derseniz bence bir ben kalmış olabilirim.

 

Çocukların alerjik olması sebebiyle bir acil durum kiti hazırlıyorum. Alerji şurubu, ağrı kesici, sinek ısırıklarına karşı doğal sineksavar, güneş ve duş sonrası için papatya yağı, olası pişik ve yaralanmalar için kantaron yağı, saçlarımız için argan yağı, soğuk algınlığı gibi durumlar olursa diye çörek otu yağı koyduğum bir mini çanta hazırlıyorum. Yanı sıra kişisel bakım ürünlerimizi (diş macunları, fırçalar, tarak, tırnak makası, saç kurutma makinesi, vb.) bir çantaya koyuyorum. Yaz tatili ise bir de plaj için çanta oluşturuyorum. Buna plaj havlusu, peştamallar, mayolar, kolluklar, plaj kıyafetleri ve kum için oyuncakları koyuyorum. Bir de içine ıslaklarla oyuncakları ayırabileceğim çanta ekliyorum. İki çocuk olunca kova, kürek takımlarının yanı sıra yıkanabilir bebek, yıkanabilir arabalar da giriyor bizim plaj çantasına. Kumla temas etmelerine önem verdiğim için terlik ya da kumda ve normal giyilebilen sandaletlerden alıyorum. Böylece normalde de giyebiliyorlar.

 

Bavula ise muhakkak birkaç tane müslin battaniye, akşam serinliği olursa diye hafif bir hırka, bolca çocuklara kıyafet alıyorum. Genelde oğluma tek parça şortlu tulumlar ya da çıt çıtlı badiler tercih ediyorum. Kızıma da şort ve badi tercih ediyorum. Hem sıcakta hafif oluyor hem de yer kaplamıyor. Kendime de genellikle tek parça kıyafetler tercih ediyorum, aksesuarla kombinleyerek giyiyorum. Böylelikle iki bavul, iki çanta ile seyahate çıkabiliyoruz. 

 

Bagajı doldurduk peki ya arabanın içi?

Hep tatili değil biraz da seyahati planlamak lazım. Rotanız neresi olursa olsun seyahatiniz uzun oluyorsa ya da bizim gibi yolda merak ettiğiniz yerlerde duruyorsanız o zaman araç içine muhakkak hem sizinle oynayabilecekleri hem de kendi kendilerine oynayabilecekleri oyunlar, sağlıklı atıştırmalıklar almanız gerekiyor. Biz çocuklarla kutu oyunlar oynamayı çok seviyoruz. Şimdiler de oğlum da dâhil oluyor, eğlencemiz katlanıyor. Yanı sıra kendi seçtikleri oyuncakları alıyorlar, bir de manyetik harf ve rakamları olan, bir de yazı tahtası olan bir kutumuz var. Onu alıyoruz. Biri yazı yazarken, resim yaparken, öbürü tahtaya tak çıkar yapıyor. Kendi kendilerine zaman geçiriyorlar. Sonra yolu seyrederek uyuyakalıyorlar. Bu kez de ben alıyorum bir kitap elime eşime okuyorum ve kitap üzerine sohbet ediyoruz. Bazen yolu uzatıyoruz, bazen zaman nasıl akıyor anlamadığımızdan çarçabuk varıyoruz.

 

Ailecek nereye seyahat edersek edelim, ister 3 günlük olsun ister 10 günlük işte bu kadar kalabalık gidiyoruz. Hem yolculuğumuz hem de tatilimiz bol oyunlu ve keyifli oluyor.

 

Sizlerin bavulunda ya da bagajında neler oluyor, hadi sohbet edelim.

 

Sevgiler

@zehradorter

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