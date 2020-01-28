Çocuk tiyatro oyunları

Çocuklarla tiyatroya gitmek, birlikte yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri. Sömestr tatilinin son haftasını da içine alan Şubat ayında gidebileceğiniz çocuk oyunları ve müzikallerden bazılarını sizler için derledik.

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Çocuklar için tiyatro oyunları ve müzikaller

Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyunlar; “Kırmızı Başlıklı Kız” 2 ve 15 Şubat’ta, “Kurbağa Prens” 1 ve 16 Şubat’ta, “Burnunu Kaybeden Palyaço” 8 Şubat’ta, “İyilik Ağacı” 9 Şubat’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşuyor.  

 

Ayça Warner’ın kaleme aldığı “Kedimi Gören Var mı?” tiyatro oyunu, 2, 9, 16, 23 Şubat tarihlerinde Sahne Beşiktaş’ta çocukların interaktif katılımıyla sahnede olacak.  

 

Yekta Kopan’ın yazdığı “Robot Pinokyo”da dünyaca ünlü kahraman Pinokyo, bu kez bir “robot çocuk” olarak sahneye çıkıyor. Oyun, 9 Şubat’ta İş Sanat’ta sahneye konuyor.

 

Caner Toprak’ın yazdığı ve oynadığı “Haydi Çocuklar Gemiye” 31 Ocak’ta Orta Sahne UNIQ’te izleyiciyle buluşuyor.  

 

“Küçük Prens” tiyatro oyunu 31 Ocak’ta Küçük Sahne UNIQ’te Türkiye’de pek örneği olmayan “kamishibai” (Japon kağıt tiyatrosu) tekniği ile Serhat Behramoğlu tarafından sahnelenecek.    

  

Altınok Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Çizmeli Kedi Müzikali” 1 Şubat günü Moi Sahne’de izleyiciyle buluşuyor.

 

“Baby Shark Müzikali” 19 Nisan tarihine kadar Antalya, Muğla, Aydın, İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Ankara ve Trabzon’da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.  

 

“Charlie’nin Çikolata Fabrikasında” oyunu 8 Şubat’ta Beylikdüzü AKSM ‘de, 9 Şubat’ta Antalya Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde çocukları bekliyor.  12 Şubat’ta ise Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 14 Şubat’ta Aydın Kültür Merkezi, 15 Şubat’ta Nazilli Kültür Merkezi, 16 Şubat’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

 

Altan Tezel’in yazıp yönettiği “Zaman Makinesi 3 – Nikola Tesla” tiyatro oyunu 31 Ocak’ta Tiyatro 34’te çocuklarla buluşuyor.  

 

“Heidi Stage Show”, 29 Ocak’ta Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde, 13 Şubat’ta Bodrum Heredot Kültür Merkezi’nde ve 21 Şubat’ta Armutalan Kültür Merkezi’nde sahneye konacak.

 

 

 

Akasya Kültür Sanat Çocuk Etkinlikleri’nde 8 Şubat’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” oyunu izleyicilerini bekliyor.

 

Zorlu Çocuk Tiyatrosu 9 Şubat’ta “Hayal Çalan Cadı”, 22 Şubat’ta “Karton Şehir” ile çocuklarla buluşuyor.

 

Tiyatro Yeni Çizgi’nin hazırladığı “Kayıp Çorap” oyunu 9 ve 22 Şubat’ta Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde, 16 Şubat’ta KKM Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 23 Şubat’ta CKM’de sahneye konacak.

 

Filiz Bozok’un uyarlayıp yönettiği “Şeker Portakalı” tiyatro oyunu 15 Şubat’ta Trump Sahne’de izleyiciyle buluşuyor.

 

Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından uyarlanan “Karlar Ülkesi Müzikali” 15 Şubat günü Haldun Dormen Sahnesi’nde seyircilerini bekliyor.

 

“Oz Büyücüsü” tiyatro oyunu 16 Şubat’ta Ankara Batıkent Meydan AVM Tiyatro Salonu’nda sahneleniyor.

 

“Moana ve Kırmızı Balık Macerası” oyunu Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde 16 Şubat’ta izleyiciyle buluşuyor.  

 

SÖMESTR TATİLİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE NASIL PLANLANIR?

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